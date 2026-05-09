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DIM rompió el silencio tras los desmanes ante Flamengo: fuerte mensaje a la hinchada

El DIM emitió un contundente comunicado tras los desmanes ocurridos en el partido ante Flamengo por Copa Libertadores y anunció investigaciones y futuras decisiones.

Atanasio Girardot: hinchas del DIM
Foto: redes sociales

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
03:48 p. m.
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El ambiente de fiesta que se esperaba en el estadio Estadio Atanasio Girardot terminó empañado por los disturbios registrados durante el compromiso entre Deportivo Independiente Medellín y Clube de Regatas do Flamengo por la CONMEBOL Libertadores.

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Luego de los hechos ocurridos en las tribunas, el club antioqueño emitió un comunicado oficial en el que rechazó los actos vandálicos y pidió responsabilidad a la hinchada.

La institución aseguró que entiende la frustración de algunos aficionados por la situación deportiva del equipo, aunque dejó claro que las manifestaciones deben darse “con respeto y dentro del marco de la sana convivencia”.

Además, el club agradeció a quienes evacuaron el escenario de manera pacífica pese a la tensión vivida durante la noche del jueves.

DIM pidió disculpas tras los incidentes ante Flamengo

En el comunicado, el Medellín también ofreció disculpas públicas tanto a los aficionados en general como a la delegación brasileña. El club destacó “el comportamiento” de la hinchada de Flamengo, así como el de sus jugadores y directivos en medio de los momentos de caos que se presentaron en el escenario deportivo.

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De igual manera, el equipo expresó su preocupación porque “una fiesta deportiva internacional se haya visto afectada por comportamientos que van en contra del espíritu del fútbol”. Las imágenes de daños en algunas zonas del estadio y los enfrentamientos generaron múltiples reacciones en redes sociales durante las últimas horas.

El Medellín anunció investigaciones y futuras decisiones

Otro de los puntos más contundentes del pronunciamiento tiene que ver con las medidas que empezarán a tomarse luego de los desmanes. El DIM informó que trabajará junto a las autoridades competentes para adelantar las investigaciones e identificar a los responsables de los actos vandálicos.

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Además, la institución fue enfática al señalar que este tipo de situaciones “no afectan a individuos aislados, sino a la institución, a la ciudad y al espectáculo del fútbol en general”.

Finalmente, el club confirmó que en los próximos días dará a conocer las decisiones que adoptará frente a la situación actual del equipo y todo lo relacionado con los hechos ocurridos en el Atanasio Girardot.

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