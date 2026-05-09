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SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 9 de mayo de 2026

¡Usted pudo haber ganador tras el sorteo del Super Astro Sol de este 9 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
02:11 p. m.
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Los sábados tienen una dinámica distinta, pero el Super Astro Sol mantiene su lugar exacto dentro de la jornada: ese momento en el que una combinación pasa de ser posibilidad a convertirse en un dato oficial.

Este 9 de mayo de 2026, la tarde dejó ese “registro activo” que ahora define todas las apuestas realizadas durante el día.

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Desde temprano, miles de jugadores eligieron números y signos zodiacales buscando coincidir con el resultado final. Algunas jugadas nacieron de la intuición, otras de combinaciones repetidas durante semanas y muchas simplemente del azar. Sin embargo, todas quedaron pendientes de una sola validación.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 9 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 9 de mayo de 2026

Como todos los sábados, el sorteo del Super Astro Sol se realizó a las 4:00 de la tarde.

La presentadora estuvo al tanto del movimiento de las balotas y anunció la siguiente combinación ganadora:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un dato que convierte las apuestas en respuestas en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol tiene una particularidad: hasta que no aparece el resultado, todas las jugadas permanecen abiertas. Es el sorteo el que transforma esas posibilidades en respuestas concretas.

Algunas apuestas logran coincidencia total y alcanzan el premio mayor. Otras encuentran aproximaciones y muchas simplemente quedan fuera de la combinación ganadora. Sin embargo, todas terminan pasando por el mismo punto de referencia.

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El signo zodiacal cumple un papel esencial dentro del resultado. No es solo un complemento del número, sino la pieza que completa la coincidencia exacta.

Con el resultado del 9 de mayo de 2026 ya establecido, el sábado queda marcado por una nueva combinación dentro del historial del juego. Y, como ocurre en cada jornada, ese registro no se queda quieto: sirve de referencia para quienes ya empiezan a pensar en la próxima apuesta.

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