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DataCrédito lanza advertencia: aumentan estafas por compra de boletas para conciertos

DataCrédito alerta sobre el aumento de fraudes al comprar boletas en línea en Colombia. Conozca cómo evitar estafas en temporada de conciertos.

fraudes estafas digitales
Foto: freepik: edición

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
09:25 a. m.
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La temporada de conciertos, festivales y eventos masivos ya está en pleno auge en Colombia, y con ella también crece una práctica cada vez más común: comprar boletas a última hora.

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Sin embargo, este afán por no perderse un show se ha convertido en el escenario perfecto para los ciberdelincuentes, que aprovechan la urgencia de los usuarios para cometer fraudes digitales.

Hoy en día, la mayoría de las entradas se adquieren por internet, lo que facilita el proceso, pero también abre la puerta a riesgos. Según DataCrédito Experian, el 73 % de los colombianos reconoce que las innovaciones digitales han mejorado los servicios financieros, pero esta misma digitalización ha traído nuevas amenazas.

Fraudes en compra de boletas van en aumento en Colombia

Las cifras son contundentes. De acuerdo con la entidad, el 36,6 % de los colombianos ha sido víctima de fraude en el último año, y las estafas en compras online representan el 34,5 % de los casos. Además, el 97,7 % de las personas considera que el fraude digital ocurre con frecuencia.

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Este panorama se intensifica en épocas de alta demanda, como la actual temporada de conciertos. “En esta temporada de conciertos y eventos, el volumen de transacciones digitales aumenta significativamente, y eso también puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes. Por eso es clave que las personas verifiquen siempre los canales oficiales de compra y protejan su información financiera antes de realizar cualquier transacción”, explicó Jhonnatan Leguizamón, Gerente de Producto de Prevención de Fraude de DataCrédito Experian.

Recomendaciones clave para evitar estafas al comprar boletas

Ante este contexto, los expertos hacen un llamado a tomar precauciones. La principal recomendación es comprar únicamente en canales oficiales o plataformas autorizadas. Evitar enlaces sospechosos o vendedores desconocidos puede marcar la diferencia.

También es fundamental desconfiar de ofertas demasiado atractivas. Los precios muy bajos suelen ser una señal de alerta, especialmente si exigen pagos por fuera de plataformas seguras. Asimismo, revisar que el sitio web tenga protocolo “https” y el candado de seguridad es un paso básico antes de ingresar datos personales.

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Otra medida importante es apoyarse en herramientas tecnológicas. De hecho, el 50 % de las personas ya confía en la inteligencia artificial para detectar fraudes. Además, monitorear la información financiera y activar alertas puede ayudar a reaccionar a tiempo ante cualquier irregularidad.

En un entorno cada vez más digital, la clave está en informarse y actuar con precaución para disfrutar de los eventos sin caer en estafas.

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