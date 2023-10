El “Efecto dominó” por el que XM alerta a las empresas comercializadoras de energía en Colombia

Un informe de XM, compañía especializada en soluciones y servicios de energía, alertó un riesgo financiero para las comercializadoras de este recurso y una posible quiebra generada por la crisis que enfrentan y las deudas de la opción tarifaria que se agravan con la llegada del Fenómeno de El Niño en esta época del año.

Cinco compañías están más expuestas a dicho riesgo: la Empresa de Energía de Putumayo, con un 95% de exposición; es decir, no tienen otra alternativa que comprar el recurso en bolsa. Le sigue Ruitoque, con un 70%; luego la Electrificadora de Huila, con un 60%; la Electrificadora de Caquetá, con 49%; y por último, la Distribuidora del Pacífico, con 49%.

Pero este “efecto dominó” del que habla el informe afectaría en total a 36 compañías energéticas que conforman el 38.7% del suministro del recurso en el país. Esto en un primer escenario. El segundo implicaría efectos sobre 12 comercializadoras y se presentarían deudas en transacciones de hasta $431.000 millones.

¿Qué implica esta alerta de XM para el sector energético?

La FM de RCN Radio conversó sobre el tema con Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá.

Ortega explicó que el subsidio que se le otorgó a las familias durante el confinamiento por coronavirus dejó al sector energético una deuda acumulada que sobrepasa los 5 billones de pesos. A esto se suma el Fenómeno de El Niño, que se espera que para diciembre y enero sea muy intenso.

¿Cómo resolver la crisis energética en Colombia?

El funcionario dijo que, aunque el llamado que hace XM es delicado, se puede resolver con un mecanismo en el que se supla la deuda para que las empresas tengan liquidez, pero para esto se necesita una garantía del Gobierno porque las comercializadoras de energía están débiles financieramente y no muestran suficiente capital para que les acepten esto. Según el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, debe haber acciones desde el legislativo o una declaratoria de emergencia que permita responder a la crisis.

Ortega negó que las utilidades de estas empresas sean excesivamente altas, dijo que en esta hipótesis no se considera el capital invertido que, según él, es muy grande. También señaló que los valores aumentaron porque no hay suficiente inversión. “El precio marginal sube porque alguien va a tener que invertir 7.000 millones de dólares para que el país tenga energía y nadie va a invertir eso si no hay un retorno mínimo, que es el riesgo de Colombia”, explicó.