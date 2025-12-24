¿Por qué las vacaciones son el momento ideal para procesos de pintura de vehículos? La demanda aumenta un 40% durante esta temporada

La temporada de vacaciones es el momento que eligen muchos de los colombianos propietarios de vehículos de lujo para realizar trabajos de carrocería y pintura sin alterar su movilidad cotidiana. Esta tendencia responde a que, durante los periodos de descanso, los automóviles pueden permanecer en el taller el tiempo necesario para procesos de alta calidad que, según la complejidad del daño, requieren entre 2 y 9 días hábiles.

Según cifras de Servicio Inglés, compañía de mantenimiento automotriz para vehículos como Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, entre otros de marcas premium, los servicios de estética y latonería incrementan un 40% durante la temporada de vacaciones debido a que los usuarios aprovechan la inactividad de sus vehículos para corregir rayones, abolladuras y golpes leves acumulados por el tráfico diario.

Carlos Guarín, CEO de la compañía, explica que esto se debe a que el éxito de una restauración de alto nivel depende de respetar los tiempos técnicos de ejecución que demanda cada intervención.

Un proceso de laminado y pintura oscila entre los 2 y 9 días hábiles dependiendo de la magnitud del daño; mientras que los rayones y la pintura parcial requieren de 2 a 4 días, las abolladuras leves o golpes en bumpers suelen tomar entre 4 y 6 días, y los trabajos más complejos se extienden de 7 a 9 días. Además es determinante cumplir con los protocolos de cuidado posteriores.

"La durabilidad y el acabado final de la carrocería están sujetos a la correcta polimerización de la pintura, un proceso químico que demanda cuidados estrictos tras la entrega del vehículo. Por esta razón, se recomienda programar estas reparaciones en temporadas de bajo uso vehicular, ya que permite cumplir con protocolos esenciales como omitir el lavado durante los primeros siete días, evitar la radiación solar directa y postergar el encerado por un lapso mínimo de treinta días para garantizar la estabilización de los componentes”, explica el directivo de Servicio Inglés.

El experto destaca además, que el fin de año es la temporada ideal para realizar reparaciones debido a que atender a tiempo las imperfecciones de la carrocería evita la acumulación de daños estéticos que, con el paso de los meses, restan valor comercial y reconocimiento al automóvil. En este sentido, mantener la integridad de la pintura y un acabado uniforme prolonga la vida útil de la estructura externa, y facilita una futura comercialización al conservar el estándar estético de fábrica.

Dicho estándar se alcanza mediante la ejecución de un proceso técnico especializado que incorpora tecnologías de vanguardia, como el enderezado preciso de láminas en aluminio o aleaciones y el uso de cabinas con secado controlado para un fraguado óptimo. Según el CEO de Servicio Inglés, la industria ha migrado hacia el uso de pinturas al agua, una opción superior frente a los materiales tradicionales debido a su estabilidad de color, uniformidad en los acabados y menor impacto ambiental.

Finalmente, el proceso se complementa con barnices de alta duración y protección UV, los cuales garantizan una resistencia superior ante factores climáticos y químicos, asegurando que la inversión estética se mantenga vigente a largo plazo