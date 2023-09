Alertan que 300 mil personas en Colombia se quedarían sin pasaporte por salida de la empresa fabricante

Con el retiro de la empresa Thomas Greg el próximo 2 de octubre, encargada de la expedición de pasaportes en el país, aún no se sabe qué va a pasar con los documentos que se soliciten en las próximas semanas, incluso se ha advertido de una posible crisis en la obtención de esta libreta.

Lo anterior debido a que el actual contrato con la empresa que fabrica los pasaportes en Colombia termina en menos 15 días y su licitación fue declarada como desierta por parte del canciller Álvaro Leyva, debido a la poca oferta de proponentes en el proceso de adjudicación, lo que se traduciría en un beneficio a la empresa que viola el principio de igualdad.

“Se presenta un único oferente que, ante las diversas observaciones de los demás eventuales proponentes –en caso de que se adjudicara– se violan los principios de igualdad, trato y oportunidades de los oferentes o proponentes, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal”, afirmó el canciller.

Cabe resaltar que la detención de este proceso podría poner en riesgo a cerca de 300 mil personas que quedarían paralizadas sin el documento, teniendo en cuenta que para octubre de 2022 se realizaron 206 mil solicitudes de pasaportes en el país.

Así entonces, aunque no se ha declarado una fecha a partir de la cual presuntamente no se expedirán más documentos, se especula que al finalizar el contrato vigente la empresa no estaría en obligación de seguir en cumplimiento de la fabricación de dichos documentos, por lo que se espera que la Cancillería tome una decisión sobre la adjudicación de un nuevo acuerdo, para que los ciudadanos tengan tranquilidad en la solicitud de su libreta.