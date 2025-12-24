CANAL RCN
Economía

DIAN intensificará control de facturación electrónica durante la Feria de Cali

La entidad reiteró su invitación a los comerciantes a cumplir con sus obligaciones tributarias.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
05:01 p. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que entre el 25 y el 30 de diciembre liderará operativos permanentes en más de 50 establecimientos de los sectores gastronómico y de entretenimiento, con el objetivo de combatir la evasión y proteger a los consumidores durante la edición número 68 de la Feria de Cali, uno de los eventos culturales y comerciales más importantes del país.

Operativos las 24 horas del día

Los funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali realizarán jornadas continuas de verificación en restaurantes, bares, espectáculos culturales y eventos masivos, sectores que concentran gran actividad económica durante las festividades.

“Tenemos contempladas visitas a más de 50 establecimientos para revisar aforos, inventarios y operaciones comerciales, esto nos permitirá corroborar que las ventas realizadas correspondan con lo efectivamente facturado y reportado ante la DIAN”, explicó Rubén Darío Lis, director seccional de Impuestos de Cali.

Transparencia y protección al consumidor

La entidad recordó que la normativa exige una factura por cada transacción realizada y que la expedición de la factura electrónica es un mecanismo fundamental de transparencia. Además de los controles, se adelantarán labores informativas y pedagógicas con la ciudadanía para generar conciencia sobre la importancia de exigir siempre la factura.

Estas acciones hacen parte de la estrategia nacional de la DIAN para combatir la evasión, promover la competencia leal y garantizar los derechos de los consumidores en escenarios de alta concentración de actividades comerciales y recreativas.

La entidad reiteró su invitación a los comerciantes a cumplir con sus obligaciones tributarias y a los ciudadanos a exigir la factura electrónica como garantía de legalidad y desarrollo económico.

