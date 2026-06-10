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Ana Sofía Henao y Marlos Moreno lideran un exclusivo equipo de movilidad de lujo en Colombia

La movilidad de lujo en el país evoluciona con la llegada de Zeekr, la marca premium del Grupo Geely.

Carretera en Colombia - Diseñado por Magnific
Diseñado por Magnific

Rafael Navas

junio 10 de 2026
08:06 a. m.
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El nuevo paradigma de la movilidad de lujo en Colombia ya no se trata solo de ir de un punto A a un punto B, sino de una amalgama de ritmo, diseño, alto desempeño y sensibilidad. Zeekr, la reconocida marca premium del Grupo Geely representada en el país por Astara, entiende que esta exclusividad cobra vida y sentido gracias a las personas que habitan el presente.

Bajo esta mirada de evolución constante, la marca ha reunido a un grupo heterogéneo de talentos colombianos que comparten un ADN común: una profunda sensibilidad frente al movimiento y la creatividad. Del arte al deporte, pasando por el bienestar y estos son los rostros que definirán la conducción intuitiva en Colombia.

Ana Sofía Henao: diseño y creatividad al volante

La reconocida modelo, escritora e ilustradora paisa ha construido a lo largo de los años un camino que conecta de manera orgánica la moda, la creatividad y el bienestar integral. Entre sus proyectos personales, editoriales y el desarrollo de su marca Biosophia Beauty, Ana Sofía ha forjado una identidad visual elegante y muy cercana al público.

Cortesía: Zeekr
Cortesía: Zeekr

Su capacidad para dominar distintos lenguajes creativos conecta de forma natural con los valores de Zeekr, demostrando que el diseño vanguardista y la ingeniería automotriz de lujo también son vehículos para comunicar emociones.

Marlos Moreno: potencia y respuesta inmediata

La velocidad, la capacidad de reacción y el desequilibrio en la cancha definen a Marlos Moreno. La carrera del futbolista antioqueño, actual delantero de Atlético Nacional, ha estado marcada por un estilo explosivo y dinámico, con un importante recorrido internacional y procesos destacados en la Selección Colombia.

Cortesía: Zeekr
Cortesía: Zeekr

Esa energía encaja milimétricamente con el ADN de los vehículos Zeekr: potencia silenciosa, respuesta inmediata y movimiento constante. Su agilidad y lectura rápida del entorno son el reflejo de una movilidad diseñada para responder de manera precisa y natural en cada trayecto urbano o en carretera.

Pablo Jacobsen y Michelle Manterola: el alto desempeño como estilo de vida

Hablar de rendimiento para esta pareja va mucho más allá de la simple productividad diaria; es un estilo de vida que hoy hace 'match' con la filosofía de Zeekr.

Pablo Jacobsen, reconocido coach especializado en mentalidad y alto desempeño, trabaja con líderes empresariales y atletas enfocándose en la disciplina y la evolución personal a través de su exitoso podcast ‘Máximo Desempeño’. Por su parte, la actriz Michelle Manterola aporta una valiosa visión desde el bienestar integral y la comunicación estratégica. Juntos, encarnan a una generación que entiende la movilidad premium como un ejercicio de adaptación y equilibrio inteligente.

Ed Gómez: el arte visual en movimiento

Finalmente, el equipo cuenta con la visión de Ed Gómez, cuyo trabajo se mueve fluidamente entre la ilustración, el tatuaje y la fotografía artística. Su universo visual, destacado por la exploración estética y el cuidado por el detalle, le ha permitido consolidar una voz propia en la escena creativa del país.

Cortesía: Zeekr
Cortesía: Zeekr

A través de sus proyectos audiovisuales y su rol en iniciativas como 'Canon Creators', Gómez aporta una mirada contemporánea que dialoga directamente con la precisión, la identidad y el fuerte carácter visual que Zeekr busca proyectar en las vías de Colombia.

Más que una simple suma de perfiles famosos, este nuevo equipo busca construir una comunidad real alrededor de la movilidad del futuro, donde el rendimiento y el estilo de vida avanzan en la misma dirección.

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