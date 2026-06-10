Alcaldía de Bogotá abre convocatoria para subsidio de arrendamiento de más de $1 millón: así puede aplicar

Varias familias en condición de vulnerabilidad en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para recibir apoyo económico para el pago de su vivienda.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de una nueva convocatoria del programa "Arrendamiento Temporal Solidario", una iniciativa que entregará un subsidio mensual de hasta $1.085.561 durante seis meses.

El beneficio hace parte de la estrategia "Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar", liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat, y busca brindar un alivio inmediato a hogares que atraviesan dificultades económicas y requieren apoyo para mantener un techo seguro.

"La vivienda es el punto de partida para transformar realidades en nuestra ciudad. Con 'Arrendamiento Temporal Solidario', llegamos de manera inmediata a proteger a quienes más lo necesitan, demostrando que en Bogotá nadie está solo en los momentos difíciles", aseguró la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de arrendamiento?

La convocatoria está dirigida a jefes y jefas de hogar mayores de edad que tengan ingresos de hasta un salario mínimo mensual legal vigente. Además, los aspirantes no deben ser propietarios de vivienda ni haber recibido anteriormente subsidios distritales aplicados.

Entre los grupos priorizados se encuentran mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio, víctimas del conflicto armado, personas mayores, recicladores de oficio registrados, familias pertenecientes a grupos étnicos y hogares afectados por emergencias o desastres naturales ocurridos en los últimos cinco años.

También se tendrán en cuenta criterios adicionales como hogares monoparentales, personas con discapacidad, jóvenes jefes de hogar, miembros de la comunidad transgénero, cuidadores de las Manzanas del Cuidado y familias de integrantes de la fuerza pública.

Así puede realizar la inscripción

Las postulaciones estarán habilitadas de manera virtual los días 10 y 11 de junio de 2026 a través de la página oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Los interesados deberán cargar en formato PDF documentos como las identificaciones de los integrantes del hogar, certificaciones de ingresos, contrato de arrendamiento vigente, recibos recientes de servicios públicos, fotografías de la vivienda, certificación bancaria y soportes que acrediten pertenecer a alguno de los grupos priorizados.

La entidad recordó que el proceso es completamente gratuito y que no requiere intermediarios. Además, invitó a la ciudadanía a consultar toda la información únicamente a través de los canales oficiales para evitar posibles fraudes.