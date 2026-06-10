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¿Es o no viable crear otro seguro obligatorio para conductores además del SOAT? Fasecolda ya se pronunció

Aseguran que la medida aumentaría los costos para los hogares sin ofrecer una protección equivalente.

Incapacidad laboral SOAT
Foto: Freepik

Noticias RCN

junio 10 de 2026
12:46 p. m.
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Un nuevo debate se abrió en el Congreso de la República alrededor de un proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad vial en Colombia.

Aunque la iniciativa pretende reducir la siniestralidad mediante la implementación de un sistema de sanción por puntos y un modelo de licenciamiento gradual para conductores, uno de sus artículos ha generado preocupación en el sector asegurador.

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Esto porque propone la creación de una póliza obligatoria de Responsabilidad Civil Extracontractual vinculada directamente a la licencia de conducción y que sería adicional al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Ante esta posibilidad, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) solicitó que la disposición sea eliminada del proyecto, argumentando que podría representar una carga económica para millones de ciudadanos.

¿Qué plantea el proyecto sobre la nueva póliza para conductores?

La iniciativa establece la creación de un nuevo seguro obligatorio para quienes posean licencia de conducción vigente en Colombia.

Según las estimaciones citadas por Fasecolda, la medida tendría impacto sobre más de 13 millones de personas registradas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El gremio señala que esta nueva póliza sería exigida de manera individual a cada conductor y no estaría ligada al vehículo, como ocurre actualmente con el SOAT.

Fasecolda pidió eliminar artículo que plantea nueva póliza a conductores

La principal preocupación del sector asegurador radica en que el seguro estaría asociado a la licencia de conducción y no al riesgo que realmente se genera al utilizar un vehículo.

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Según explicó Fasecolda, el simple hecho de tener una licencia vigente no implica necesariamente que una persona conduzca con frecuencia, tenga un vehículo propio o participe activamente en la movilidad vial.

Por ello, considera que la obligación se estaría imponiendo sobre un criterio personal y no sobre quien efectivamente genera el riesgo en las vías.

Además, advierte que esta modificación rompería la lógica que históricamente ha tenido el aseguramiento obligatorio en materia de tránsito en Colombia, afectando la coherencia del sistema y dificultando su administración.

¿Cómo afectaría el bolsillo de los conductores el nuevo seguro?

Uno de los puntos que más preocupa al gremio es el impacto económico que tendría la iniciativa sobre las familias.

Fasecolda explicó que en muchos hogares un mismo vehículo es utilizado por varias personas. Si el seguro se exige por licencia y no por automóvil, cada conductor tendría que adquirir una póliza independiente para cubrir un mismo riesgo.

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Según el gremio, esta situación multiplicaría los gastos de las familias sin que exista un aumento proporcional en la protección ofrecida. Por ello, calificó la medida como regresiva y cuestionó su proporcionalidad.

¿Qué propone Fasecolda para el futuro?

Aunque pidió eliminar el artículo 37 del proyecto de ley, Fasecolda aclaró que no se opone de manera definitiva a la posibilidad de discutir un seguro obligatorio de responsabilidad civil para conductores.

Sin embargo, el presidente del gremio, Gustavo Morales, señaló que una medida de este tipo debería construirse mediante una discusión técnica amplia desde las primeras etapas del trámite legislativo, con participación del sector asegurador y un análisis previo que determine si realmente representa un beneficio proporcional para los ciudadanos y para el sistema.

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