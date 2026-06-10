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Luisa Duque reveló cómo enfrenta las críticas por su relación con James

Luisa Duque, novia de James Rodríguez habló de los haters y dejó un contundente mensaje.

Novia de James Rodríguez
Foto: IG Luisa María Duque

Noticias RCN

junio 10 de 2026
01:01 p. m.
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Luisa Duque, pareja sentimental de James Rodríguez, habló abiertamente sobre las críticas que ha recibido en redes sociales desde que se conoció públicamente su relación con el capitán de la Selección Colombia. La modelo aprovechó una dinámica con sus seguidores para explicar cómo maneja los comentarios negativos y qué hace frente a los llamados "haters".

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La creadora de contenido compartió su reflexión a través de historias de Instagram, donde respondió preguntas de sus seguidores y dejó un mensaje sobre la importancia de no permitir que las opiniones externas afecten la tranquilidad personal.

¿Qué dijo Luisa Duque sobre las críticas en redes sociales?

La joven pereirana aseguró que aprendió a no tomarse de manera personal los comentarios ofensivos que recibe en internet. Según explicó, considera que las palabras de cada persona reflejan más su propia realidad que la vida de quienes son objeto de las críticas.

Luisa Duque
Foto: IG Luisa Duque

"Cada persona da lo que tiene en su corazón", fue una de las frases que compartió durante la interacción con sus seguidores.

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Además, afirmó que quienes realmente la conocen saben quién es fuera de las redes sociales, por lo que evita dar importancia a mensajes negativos que puedan surgir por su exposición mediática.

No tomarse nada personal. Cada persona da lo que tiene en su corazón y es el reflejo de lo que dice. Si eso es solo lo que pueden llegar a decir, imagínate como puede estar de mal la vida de esa persona. A la final yo y las personas que de verdad me conocen saben la clase de persona que soy, el resto de comentarios malos, lo único que hago es bloquear a esas personas y ya, siempre será más la gente que te quiere, mencionó.

Su respuesta llegó después de que varios usuarios le preguntaran cómo hace para mantenerse tranquila frente a los constantes comentarios que recibe desde que comenzó a ser relacionada con James Rodríguez.

Luisa Duque habló sobre los haters

La modelo ha ganado notoriedad durante los últimos meses debido a su vínculo sentimental con el futbolista colombiano. Aunque ambos han sido vistos juntos en diferentes ocasiones ninguno ha hecho una exposición constante de la relación en redes sociales.

Pese a ello, el interés de los seguidores del jugador ha generado una atención permanente sobre la vida de Duque, quien frecuentemente recibe comentarios relacionados con su romance.

Durante su mensaje, también hizo una invitación a la empatía y al respeto en plataformas digitales. La influenciadora señaló que muchas veces las personas desconocen las situaciones personales que atraviesan quienes reciben críticas en internet.

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Actualmente, Luisa Duque suma miles de seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con viajes, moda y aspectos de su vida cotidiana.

Mientras continúa creciendo su presencia en redes sociales, la modelo dejó claro que prefiere enfocarse en quienes le brindan apoyo y mantener distancia de las cuentas que utilizan estos espacios para enviar mensajes ofensivos.

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