9 de cada 10 colombianos gastará más de 50 mil pesos para ver partidos durante el Mundial de Fútbol

El Mundial de Fútbol 2026 se encuentra a horas de iniciar y todos de fanáticos se están preparando para ver las respectivas inauguraciones y a sus selecciones predilectas tras el sueño de convertirse en los campeones del mundo.

Por esto, millones de colombianos se reunirán en un mismo espacio para disfrutar de los próximos partidos de la Selección que, sin lugar a dudas, generan un importante impacto en la economía del país.

Pero el Mundial también se jugará en el bolsillo de los colombianos, pues una encuesta de la Universidad Manuela Beltrán, realizada a cerca de 500 personas, reveló cómo planean gastar los aficionados durante cada partido de la Selección. Expertos advierten sobre el riesgo de exceder el presupuesto y explican cómo disfrutar sin terminar endeudado.

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¿Cuánto gastarán los colombianos para ver el Mundial?

Ver a la Selección Colombia durante el Mundial de 2026 podría representar un gasto importante para miles de hogares. Una encuesta realizada a 492 personas reveló que el 89,5% de los participantes estaría dispuesto a gastar más de $50.000 para disfrutar un partido en un bar, restaurante o espacio público, mientras que cuatro de cada diez superarían los $100.000.

La encuesta encontró que el 43,5% de los consultados reconoce que aumenta sus gastos durante este tipo de eventos deportivos. Además, el principal destino del dinero no son las apuestas ni la compra de camisetas, sino la comida y las bebidas.

El 70,5% de quienes incrementan su presupuesto lo hacen en alimentos y bebidas, seguido de las salidas o reuniones sociales (19,5%) y la compra de ropa o artículos deportivos (8,1%).

"Si bien la mayoría declara no aumentar el gasto, casi la mitad sí lo hace, lo que representa un volumen significativo de consumo adicional activado durante el evento. Este dato adquiere especial relevancia considerando que al menos tres partidos de Colombia están programados en la fase de grupos, multiplicando las oportunidades de gasto extraordinario", explicó Yesica Vanessa Vargas, experta del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Manuela Beltrán.

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¿Cómo el Mundial impacta los vínculos familiares?

La encuesta encontró que el 45,3% de las personas acostumbra ver los partidos con su familia y el 25% con amigos. Esto convierte cada encuentro en una oportunidad para compartir y consumir.

"El consumo mundialista en Colombia tiene un carácter predominantemente gastronómico y festivo: el hogar, el bar o el restaurante son los escenarios naturales del gasto y la comida y bebida son los vehículos principales de celebración. El sector de alimentos y bebidas, desde supermercados hasta plataformas de domicilios, emerge como el principal beneficiario económico de cada jornada de la selección".

Las cifras revelan que el 47,4% gastaría entre $50.001 y $100.000 por partido, el 31,6% invertiría entre $100.001 y $150.000 y el 10,5% estaría dispuesto a superar los $150.000.

Quiere decir que una persona que salga a ver los tres primeros partidos de Colombia podría terminar destinando entre $150.000 y más de $450.000, dependiendo de sus hábitos de consumo.