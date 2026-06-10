Detalles del operativo para capturar a los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

La Policía Nacional confirmó la captura de tres personas señaladas de participar en el homicidio del periodista Cristian Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta, Norte de Santander. Entre los detenidos se encuentra el presunto autor material, conocido con el alias de “el demonio”, quien tiene antecedentes por hurto y tráfico, además de estar vinculado a otros delitos.

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El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó que el operativo se realizó en menos de 72 horas gracias a un trabajo articulado de investigación criminal, inteligencia policial y coordinación con la Fiscalía General de la Nación. “Es un resultado operacional importante, fruto de un trabajo minucioso y articulado”, señaló el oficial.

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Alias “el demonio” y dos cómplices, a disposición de la Fiscalía

Además del presunto sicario, fueron capturados una mujer y un taxista, quienes habrían participado en la logística del crimen. Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía y actualmente enfrentan audiencias preliminares.

Belalcázar indicó que aún se investiga la posible participación de autores intelectuales: “Estamos articulando todos los elementos materiales probatorios para esclarecer el hecho y dar con los determinantes de este crimen”, afirmó.

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Seguridad para periodistas y familia de Herrera

El oficial confirmó que se adelantan mesas de trabajo con la Alcaldía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar la seguridad de los periodistas en Cúcuta y el Catatumbo, regiones consideradas de alto riesgo. “El compromiso es permanente, 24 horas, para garantizar la seguridad de los comunicadores y de la ciudadanía”, aseguró.

También se estableció un esquema de protección para la familia de Cristian Herrera, luego de que su esposa manifestara temor por las investigaciones que el periodista adelantaba.

Este caso se suma a las denuncias de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que ha advertido que Cúcuta es la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia, con decenas de agresiones registradas en los últimos dos años.