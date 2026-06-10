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¿Cuánto dinero recibió Colombia por ganar la Liga de Naciones Femenina? Hay sorpresa

La Selección Colombia Femenina hizo historia al ganar la Liga de Naciones de la Conmebol, pero muchos se preguntan si recibió un premio económico. Esto es lo que se sabe sobre el dinero que obtuvo tras el título.

¿Cuánto dinero recibió Colombia por ganar la Liga de Naciones Femenina? Hay sorpresa
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 10 de 2026
11:30 a. m.
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La Selección Colombia Femenina volvió a hacer historia en el fútbol sudamericano. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia derrotó 4-3 a Paraguay en la última jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol y se convirtió en el primer campeón del torneo, un logro que además le aseguró el cupo al Mundial de Brasil 2027.

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Las ‘superpoderosas’ finalizaron en lo más alto de la tabla de posiciones con 20 puntos, superando por dos unidades a Argentina, que también selló su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Se trata del primer título de mayores conquistado por Colombia en una competición femenina organizada por Conmebol.

Conmebol no entregó premio económico al campeón

Aunque el certamen tuvo trofeo y reconocimiento deportivo para el ganador, la Conmebol no estableció una bolsa de premios económicos para esta primera edición de la Liga de Naciones Femenina.

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La razón es que el torneo fue concebido principalmente como un mecanismo de clasificación para el Mundial Femenino de Brasil 2027, más que como una competencia con incentivos económicos para las selecciones participantes.

A pesar de ello, el campeonato representa uno de los mayores éxitos en la historia del fútbol femenino colombiano y fortalece la posición de las jugadoras en la búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo de la disciplina en el país.

El dinero que sí podría recibir Colombia por el Mundial de 2027

Aunque todavía no hay cifras oficiales, la clasificación al Mundial sí representaría ingresos importantes para la Federación Colombiana de Fútbol.

La FIFA aún no ha anunciado el esquema de premios para la edición de 2027, pero los antecedentes del Mundial Femenino de 2023 sirven como referencia. En ese torneo, las federaciones recibieron entre 1,56 millones y 4,29 millones de dólares, dependiendo de su desempeño.

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Por ahora, Colombia celebra un título histórico y espera conocer cuánto dinero otorgará la FIFA a las selecciones clasificadas al Mundial de Brasil 2027, donde la Tricolor buscará seguir haciendo historia.

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