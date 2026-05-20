ANI acuerda tarifas diferenciales en varios peajes de Caldas: conductores pagarán $700

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció un acuerdo para conceder tarifas diferenciales en los peajes de la concesión Autopista del Café, en el departamento de Caldas, tras una extensa mesa de diálogo con comunidades y autoridades locales.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente Ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, quien explicó que el proceso se desarrolló en el marco de una mesa de diálogo realizada en el peaje Tarapacá II. Según la entidad, el objetivo fue atender las solicitudes de comunidades de influencia directa de la concesión y de actores sociales que pedían el desmonte de casetas de cobro en la región.

¿Qué incluye el acuerdo de tarifas diferenciales en los peajes de Caldas?

El acuerdo establece que las tarifas diferenciales beneficiarán a comunidades de los municipios del área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas. Para acceder al beneficio, los ciudadanos deberán certificar su residencia ante las alcaldías y registrar el vehículo correspondiente.

En el caso de los vehículos de categoría I (autos, camperos y camionetas) y categoría II (buses), la tarifa pasará de $17.800 a $700. Para las categorías superiores, se aplicará una tarifa diferencial proporcional, según lo informado por la ANI.

La entidad señaló que el próximo martes llevará a la mesa de concertación la resolución del Ministerio de Transporte, en la que se definirán formalmente las tarifas, la población beneficiaria y los requisitos del proceso de acceso al beneficio.

¿Cómo se llegó al acuerdo entre la ANI y las comunidades?

De acuerdo con lo informado por la ANI, el consenso se alcanzó después de más de 10 horas de reunión entre sus vicepresidencias Ejecutiva, de Estructuración y Planeación, y de Riesgos y Entorno, junto con representantes comunitarios y líderes estudiantiles.

El vicepresidente Ejecutivo, Roberto Uparela, indicó que durante las conversaciones se exploraron alternativas desde el día anterior hasta la madrugada para levantar las protestas que afectaban la movilidad en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento. Estas acciones estaban relacionadas con el desmonte de las casetas de cobro en Caldas.

Finalmente, fuentes consultadas por Noticias RCN señalaron que la concesión vial no habría participado en las mesas de negociación y no ha sido notificada formalmente de ningún acuerdo que implique reducción de precios en los peajes.