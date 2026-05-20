Raúl Castro fue acusado por derribar dos avionetas y causar la muerte a ciudadanos estadounidenses en 1996

La justicia de Estados Unidos imputó a Raúl Castro por un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos de destrucción de aeronaves.

Según los expedientes judiciales, otras cinco personas también figuran como acusadas en el caso.

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¿Por qué imputaron a Raúl Castro?

Los hechos están relacionados con el derribo de dos aeronaves en 1996, las cuales pertenecían a la ONG Hermanos al Rescate.

Esta misión se dedicaba a buscar, asistir y salvar a balseros cubanos que huían del régimen hacia Estados Unidos. Sin embargo, el 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de la ONG en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.

Los aviones cayeron en aguas internacionales.

¿Cuál será el futuro del líder del régimen cubano?

Raúl Castro, de 94 años, era ministro de Defensa en 1996.

El Departamento de Justicia y el FBI eligieron la torre de La Libertad en el centro de Miami para hacer pública la histórica imputación en frente de familiares de las víctimas y líderes políticos en el exilio.

La imputación se dio en medio de la conmemoración por los 124 años de la independencia de Cuba.

Luego de la acusación, el futuro del líder cubano se debatiría entre la cárcel y el exilio.

Entretanto, se mantiene la presión de Estados Unidos sobre la isla presidida por Miguel Díaz-Canel. Trump alterna las amenazas con las ofertas de diálogo con la isla, como ya hizo con Venezuela, donde derrocó y se llevó del país para enjuiciarlo al presidente Nicolás Maduro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido horas antes una "nueva relación" entre su país y Cuba, en un mensaje especial en español, en video.

Trump firmó el pasado 29 de enero un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo que dejó en la práctica sin combustible a la isla. La Habana reconoce que ya no tiene reservas para enfrentar las necesidades cotidianas.