¡Pilas! Así operan los ciberdelincuentes que suplantan al Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) lanzó una alerta por una nueva modalidad de fraude que ya dejó varias víctimas en la ciudad. Ciberdelincuentes están enviando mensajes falsos por WhatsApp y SMS para robar el dinero del pago de las facturas de agua.

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Los usuarios reciben enlaces que aparentan ser del Acueducto, pero en realidad dirigen a páginas fraudulentas donde terminan consignando el dinero en cuentas ajenas. El problema suele descubrirse días después, cuando llega una notificación de mora o incluso una orden de suspensión del servicio.

¿Cómo funciona la estafa del Acueducto por WhatsApp?

Según explicó la EAAB, los delincuentes están suplantando la imagen y los canales digitales de la entidad para generar confianza entre los ciudadanos. Los mensajes incluyen supuestos acuerdos de pago, alertas de facturas vencidas o descuentos por pronto pago.

Al ingresar al enlace, las víctimas encuentran sitios web muy similares a los oficiales. Allí ingresan sus datos y realizan el pago creyendo que están al día con el servicio.

Daniel Rodríguez, gerente de Tecnología del Acueducto, advirtió que la empresa no utiliza WhatsApp ni mensajes SMS para enviar enlaces de cobro o recaudo. Además, señaló que los delincuentes crean constantemente nuevas páginas falsas, lo que dificulta bloquearlas rápidamente.

¿Cómo pagar la factura del Acueducto de forma segura?

La EAAB insistió en que el canal oficial y seguro para realizar pagos es la Oficina Virtual del Acueducto. A través de esta plataforma, los usuarios pueden consultar facturas, hacer acuerdos de pago y realizar trámites sin exponer su información financiera.

Para acceder de forma segura, la recomendación es ingresar directamente al portal oficial del Acueducto y evitar abrir enlaces enviados por mensajes o redes sociales.

Las autoridades también recomiendan revisar cuidadosamente la dirección web antes de pagar y desconfiar de mensajes que generen urgencia o amenazas de suspensión inmediata.

Este tipo de fraudes digitales sigue creciendo en Colombia, especialmente mediante técnicas de suplantación y phishing. Expertos en ciberseguridad insisten en que verificar los canales oficiales y evitar compartir datos personales en enlaces desconocidos es clave para evitar caer en estas modalidades.

Mientras el Acueducto continúa monitoreando páginas fraudulentas, la advertencia es clara: si recibe un mensaje de cobro por WhatsApp o SMS, no haga clic antes de verificar directamente con la entidad.