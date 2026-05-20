Incendio en Pereira: dos adultos mayores murieron y ocho familias quedaron damnificadas

En el barrio La Alameda de la Ciudadela Cuba, en Pereira, un voraz incendio arrasó cinco viviendas y dejó ocho familias damnificadas.

Inicialmente se pensó que la emergencia había cobrado la vida de una mujer de 73 años con movilidad reducida, pero horas después se confirmó que fueron dos las víctimas mortales. Además de la mujer, otro adulto mayor quedó atrapado entre las llamas y no logró salir.

Dos víctimas fatales en La Alameda

Los organismos de socorro hallaron primero el cuerpo del hombre y, más tarde, entre los escombros, el de la mujer que había sido reportada como desaparecida.

En total, 20 unidades del cuerpo oficial de bomberos atendieron la emergencia, apoyados por la Defensa Civil, mientras la Alcaldía inició el censo para entregar ayudas a los afectados.

Familias y mascotas entre las pérdidas

Vecinos como Aleida Giraldo Abadía relataron que al llegar a su casa ya estaba en llamas y no pudieron salvar nada: “Todo quedó vuelto cenizas”. Otros damnificados señalaron que varias viviendas, como las de los señores Batista y Blanca, también quedaron destruidas.

El incendio no solo dejó pérdidas materiales y humanas. Aproximadamente cinco perros y dos gatos murieron atrapados bajo el fuego. Algunos habitantes narraron con dolor cómo intentaron rescatar a sus mascotas, pero las llamas avanzaron con rapidez.

Las víctimas eran apreciadas por sus vecinos, quienes hoy lamentan profundamente la tragedia. Mientras tanto, las autoridades continúan removiendo escombros para descartar la presencia de más cuerpos y evaluar el alcance total de la emergencia.