Así funciona el subsidio en Bogotá para quienes viven en arriendo y quieren casa propia

Miles de familias en Bogotá que sueñan con tener vivienda propia ya pueden postularse al programa “Ahorro para mi Casa”, una iniciativa impulsada por la Secretaría Distrital del Hábitat que busca ayudar económicamente a quienes actualmente viven en arriendo mientras construyen un ahorro para comprar vivienda.

La convocatoria virtual estará abierta únicamente entre el 19 y el 20 de mayo de 2026 y permitirá que los hogares seleccionados reciban un subsidio mensual de hasta un millón de pesos durante un año.

Según explicó la secretaria del Hábitat, Vannesa Velasco, “vamos a tener la convocatoria para aquellas familias que quieran aplicar al programa”, el cual busca facilitar el camino hacia la compra de vivienda en Bogotá.

¿Cómo funciona el subsidio “Ahorro para mi Casa”?

El programa entrega un apoyo económico que puede alcanzar los $13.026.733 en total, distribuidos en 12 pagos mensuales de hasta $1.085.561. Este dinero está destinado exclusivamente al pago del arriendo de una vivienda ubicada en Bogotá.

Sin embargo, para recibir el beneficio, las familias deben comprometerse a ahorrar mensualmente $472.000, requisito clave para mantenerse dentro del programa.

La idea del Distrito es que los beneficiarios puedan seguir pagando arriendo, pero al mismo tiempo construyan un ahorro que más adelante les permita acceder a una vivienda propia.

Además, el subsidio se entrega una sola vez por hogar y puede cubrir gran parte del canon mensual de arrendamiento, e incluso el valor total del contrato, dependiendo del costo de la vivienda.

Requisitos y cómo aplicar al subsidio en Bogotá

La convocatoria está dirigida principalmente a familias que actualmente viven en arriendo en Bogotá y que buscan avanzar hacia la compra de vivienda.

Las postulaciones deben realizarse de manera virtual a través de la página oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat. Allí también se encuentran los requisitos completos, documentos necesarios y condiciones del programa.

Las autoridades recomendaron realizar el proceso con tiempo, ya que la convocatoria solo estará disponible durante dos días y la demanda suele ser alta.