"Ya no quiero vivir más": revelaron video de Baby Demoni

Un nuevo video de Baby Demoni volvió a poner el caso en el centro de la conversación digital. El material, divulgado recientemente por el programa Séptimo Día, muestra a la creadora de contenido llorando y diciendo que “ya no quería vivir más”, semanas antes de su fallecimiento ocurrido en octubre de 2025 en Bogotá.

El clip reavivó las dudas alrededor de la muerte de la joven influencer, cuya familia sostiene que no se trató de un suicidio, sino de un presunto homicidio por el que señalan a quien era su pareja sentimental.

¿Qué muestra el video inédito de Baby Demoni?

En las imágenes difundidas, Baby Demoni aparece sentada, visiblemente afectada emocionalmente y pronunciando frases relacionadas con el agotamiento que sentía frente a su situación personal.

Un detalle que llamó especialmente la atención es que sus manos estaban manchadas de sangre, algo que rápidamente generó múltiples interpretaciones en redes sociales.

Mientras algunos consideran que el video podría respaldar la hipótesis de suicidio, otros insisten en que también debe analizarse si la grabación fue realizada bajo presión o en medio de una situación de violencia.

Yo ya no puedo más con esta vida, ñero. Perdónenme todos, sin palabras. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo vivir más. Yo ya no quiero vivir más, mencionó en el video antes de morir.

La grabación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde el nombre de la influencer volvió a convertirse en tendencia.

¿Qué dijo la familia de Baby Demoni sobre el video?

Tras la difusión del clip, el abogado que representa a la familia de la creadora digital se pronunció públicamente y cuestionó la interpretación que se le está dando al mensaje.

Según explicó, las palabras de la joven no necesariamente confirmarían una intención de quitarse la vida. “Ella está diciendo que está cansada de esa vida, no está cansada de la vida”, aseguró el jurista, insistiendo en que el contexto emocional y personal del momento debe analizarse cuidadosamente.

Desde la muerte de Baby Demoni, el caso ha estado rodeado de controversia y versiones contradictorias. Aunque la información oficial indicó inicialmente que la influencer habría tomado la decisión de acabar con su vida, sus familiares han mantenido una postura distinta y piden que la investigación continúe.

El nuevo video podría convertirse en una pieza clave dentro del caso, especialmente por las preguntas que siguen abiertas alrededor de sus últimos días y de las personas que estuvieron cerca de ella antes de su fallecimiento.