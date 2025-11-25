Colombianos recibirán pago de dos subsidios clave para la época de Navidad: LINK para consultar si aplica

El año 2025 ha marcado un periodo de consolidación y ajustes en la política social del Gobierno colombiano, con los programas de subsidios, actuando como el principal motor para mitigar la pobreza y la vulnerabilidad en millones de hogares.

La lupa se centra en la asignación de estas ayudas, continúa siendo el Sisbén IV, cuyo sistema de clasificación demarca con precisión las poblaciones a las que se dirigen las transferencias monetarias, los beneficios en salud, educación y las oportunidades de acceso a vivienda.

Una de las áreas que ha experimentado mayor atención es la focalización del Grupo B del Sisbén, catalogado como población en condición de pobreza moderada. Para estos ciudadanos, el acceso a programas como Renta Ciudadana y una cobertura integral en salud son garantías fundamentales.

Banco Agrario anuncia pago de subsidios para diciembre: consulte si recibirá 'regalo de Navidad'

Precisamente, en el cierre del año 2025, la atención se centra en la llegada de los últimos ciclos de pagos, que para miles de familias representan un importante ‘regalo de Navidad’ financiero.

Los programas sociales a cargo del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor tienen sus desembolsos finales programados para el mes de diciembre, y el Banco Agrario de Colombia se consolida como un operador clave en la dispersión de estos recursos a nivel nacional.

Los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA programan su sexto ciclo de pagos entre el 3 y el 15 de diciembre, con transferencias de $500.000 pesos por hogar para el primer programa.

Por su parte, el programa Colombia Mayor ha sido objeto de noticias relevantes con un aumento en la transferencia para los adultos mayores de 70 años, quienes ahora reciben $230.000 pesos.

Este aumento, en particular, ha sido catalogado por algunos medios como un "bono navideño" debido a su impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios de la tercera edad, asegurando que su apoyo financiero les permita cubrir gastos esenciales en diciembre.

¿Cómo consultar si recibirá el pago?