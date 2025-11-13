Dan a conocer las fechas del último ciclo de pagos de subsidios en 2025: Link para consultar si aplica con su cédula

Son millones de colombianos los que en este 2025 han recibido ayudas desde los distintos programas impulsados por el Gobierno Nacional. Durante los once meses del año se ha destacado la consolidación y focalización de programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y demás.

La integración de Devolución del IVA con Renta Ciudadana, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, busca aumentar la eficiencia y la seguridad en la entrega de estos apoyos.

Otro programa que experimentó ajustes es Colombia Mayor, el cual ha sido fortalecido. Aunque previamente los montos variaban, se ha buscado unificar y aumentar la transferencia, especialmente para los adultos mayores sin pensión.

A pesar de que la meta es que el monto se extienda a $230.000 pesos para todos los beneficiarios que cumplen los requisitos, la implementación se ha llevado a cabo de manera gradual, con el objetivo de eliminar el límite de edad para recibir el incremento y así beneficiar a una población mayor que necesita este apoyo fundamental.

Gobierno Nacional dio a conocer fechas de pago de último ciclo en 2025

El final del año 2025 se cierra con el anuncio del cronograma de las últimas transferencias monetarias para los principales programas administrados por Prosperidad Social. Los beneficiarios deben estar atentos a estas fechas cruciales, que aseguran la llegada de los recursos antes de finalizar el periodo.

Así se distribuirán los pagos del último ciclo de pagos:

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Del 3 al 15 de diciembre de 2025 - 500.000 pesos.

Colombia Mayor: Último ciclo del año: Entregará la transferencia desde el 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre - 230.000 pesos.

Renta Joven: Quinto Ciclo - Programado entre el 17 y el 31 de diciembre de 2025 - 400.000 pesos.

Jóvenes en Paz: Última transferencia (Ciclo 12) - A partir del 29 de diciembre de 2025 - inversión de 16.500 millones de pesos.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, ha destacado la importancia de estas entregas de fin de año, que buscan impactar positivamente a más de 770.000 hogares solo en el sexto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Link para consultar con su cédula si recibirá pagos de subsidios