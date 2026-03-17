Esto es lo que debe ahorrar un colombiano para obtener una pensión de cinco millones en los fondos

Lograr una pensión que garantice la estabilidad financiera en la etapa de retiro es una de las mayores preocupaciones de los trabajadores colombianos. Con la entrada en vigor de los ajustes de la Ley 2381 de 2024, el panorama pensional ha dado un giro hacia un sistema de pilares, donde la planificación a largo plazo y el conocimiento de los requisitos se vuelven fundamentales.

Obtener una "buena pensión" en el país no es una cuestión de azar; depende de tres factores críticos: la continuidad en los aportes, el nivel de ingresos base de cotización (IBC) y el tiempo de permanencia en el sistema.

En 2026, el requisito de edad se mantiene en 57 años para mujeres y 62 para hombres. No obstante, las semanas mínimas para las mujeres han iniciado un descenso progresivo hacia las 1.000 semanas, mientras que para los hombres se mantiene el estándar de 1.300 semanas en el régimen de prima media.

Además del cumplimiento legal, el monto de la mesada está directamente ligado a la tasa de reemplazo. En Colpensiones, esta tasa oscila entre el 60% y el 80% del promedio de los salarios de los últimos 10 años, dependiendo de si se cotizan semanas adicionales a las mínimas requeridas.

El reto de los $5 millones: ¿Cuánto se debe ahorrar?

Para muchos colombianos, una mesada de $5.000.000 representa el objetivo ideal para mantener su calidad de vida. Sin embargo, el esfuerzo financiero varía drásticamente dependiendo de si se busca este monto a través del sistema público o de un fondo privado.

En Colpensiones, la pensión no se basa en un ahorro acumulado individual, sino en una fórmula matemática. Para recibir una mesada de $5 millones, un trabajador que cumpla con las 1.300 semanas mínimas (tasa de reemplazo cercana al 65%) debería haber cotizado sobre un salario promedio de aproximadamente $7.700.000 durante sus últimos 10 años de vida laboral.

Si la persona logra cotizar 1.800 semanas, la tasa de reemplazo sube al 80%, lo que permitiría alcanzar los $5 millones con un promedio salarial menor, cercano a los $6.300.000.

Por otro lado, en los fondos privados, el monto de la pensión depende exclusivamente del capital acumulado y sus rendimientos. Para financiar una renta vitalicia de $5 millones mensuales en 2026, los expertos estiman que se requiere un capital acumulado de entre $1.450 y $1.600 millones de pesos.

Este cálculo asume variables como la expectativa de vida del afiliado y la existencia de beneficiarios de ley. La gran diferencia es que, mientras en el sector público el Estado subsidia parte de la tasa, en el privado el trabajador debe haber sido constante con aportes altos y contar con la gestión eficiente de los rendimientos por parte de su administradora.