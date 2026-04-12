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Aplicaciones de 'gota a gota' en Colombia: riesgos y por qué evitarlo

Aplicaciones de préstamos ilegales: así opera el gota a gota digital en Colombia y por qué evitarlo.

Préstamos digitales 'gota a gota'
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 12 de 2026
08:47 a. m.
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El auge de los créditos digitales en Colombia no solo ha facilitado el acceso a dinero rápido, también ha abierto la puerta a prácticas ilegales que migraron del mundo físico al entorno virtual.

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El modelo del gota a gota digital se posiciona hoy como una de las principales alertas para los usuarios, debido a sus características usureras y a los riesgos que implica para quienes caen en estas redes.

De esta manera, el “gota a gota digital” es una práctica ilegal que se expande en apps y redes sociales, con cobros abusivos y uso indebido de datos personales.

¿Por qué el gota a gota digital es ilegal y cuáles son sus riesgos?

El gota a gota digital no es un modelo financiero formal, sino una práctica ilegal que reproduce esquemas de usura a través de plataformas tecnológicas.

Aunque algunas aplicaciones sí desembolsan dinero, lo hacen bajo condiciones desproporcionadas, con intereses elevados que superan los límites legales en Colombia.

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Además, uno de los mayores riesgos no está solo en el costo del crédito, sino en la información que el usuario entrega. Al aceptar términos y condiciones, muchas de estas apps obtienen acceso al celular, contactos, fotos y archivos personales. Posteriormente, esta información puede ser utilizada como mecanismo de presión o extorsión para exigir pagos.

A esto se suman prácticas como amenazas, cobros intimidatorios y difusión de datos personales, lo que agrava la situación para las víctimas. Incluso, algunas de estas plataformas operan desde el exterior, dificultando su rastreo y sanción por parte de las autoridades.

¿Cómo identificar apps de préstamos ilegales y evitar caer en el gota a gota digital?

Existen señales claras para detectar este tipo de ofertas. Por ejemplo, promesas de dinero inmediato sin mayores requisitos, solicitudes de pagos anticipados o el uso de nombres similares a entidades reconocidas. También es común que operen exclusivamente por redes sociales, chats o sitios web poco confiables.

Entre los casos advertidos aparecen plataformas como Crediscol, Vida Luja o Neo Fintech, señaladas por ofrecer servicios sin vigilancia oficial y con dinámicas asociadas al préstamo informal.

Para evitar caer en estas prácticas, expertos recomiendan verificar siempre si la entidad está autorizada por la Superintendencia Financiera, no realizar pagos por adelantado y desconfiar de ofertas demasiado fáciles. Asimismo, es clave revisar los permisos que solicitan las aplicaciones antes de instalarlas.

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En la actualidad, el gota a gota ya no necesita cobradores en la calle: hoy puede comenzar con un clic. La recomendación es clara: evitar este tipo de créditos ilegales y optar por entidades formales que garanticen condiciones transparentes y seguras.

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