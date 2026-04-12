Aplicaciones de 'gota a gota' en Colombia: riesgos y por qué evitarlo

El auge de los créditos digitales en Colombia no solo ha facilitado el acceso a dinero rápido, también ha abierto la puerta a prácticas ilegales que migraron del mundo físico al entorno virtual.

El modelo del gota a gota digital se posiciona hoy como una de las principales alertas para los usuarios, debido a sus características usureras y a los riesgos que implica para quienes caen en estas redes.

De esta manera, el “gota a gota digital” es una práctica ilegal que se expande en apps y redes sociales, con cobros abusivos y uso indebido de datos personales.

¿Por qué el gota a gota digital es ilegal y cuáles son sus riesgos?

El gota a gota digital no es un modelo financiero formal, sino una práctica ilegal que reproduce esquemas de usura a través de plataformas tecnológicas.

Aunque algunas aplicaciones sí desembolsan dinero, lo hacen bajo condiciones desproporcionadas, con intereses elevados que superan los límites legales en Colombia.

Además, uno de los mayores riesgos no está solo en el costo del crédito, sino en la información que el usuario entrega. Al aceptar términos y condiciones, muchas de estas apps obtienen acceso al celular, contactos, fotos y archivos personales. Posteriormente, esta información puede ser utilizada como mecanismo de presión o extorsión para exigir pagos.

A esto se suman prácticas como amenazas, cobros intimidatorios y difusión de datos personales, lo que agrava la situación para las víctimas. Incluso, algunas de estas plataformas operan desde el exterior, dificultando su rastreo y sanción por parte de las autoridades.

¿Cómo identificar apps de préstamos ilegales y evitar caer en el gota a gota digital?

Existen señales claras para detectar este tipo de ofertas. Por ejemplo, promesas de dinero inmediato sin mayores requisitos, solicitudes de pagos anticipados o el uso de nombres similares a entidades reconocidas. También es común que operen exclusivamente por redes sociales, chats o sitios web poco confiables.

Entre los casos advertidos aparecen plataformas como Crediscol, Vida Luja o Neo Fintech, señaladas por ofrecer servicios sin vigilancia oficial y con dinámicas asociadas al préstamo informal.

Para evitar caer en estas prácticas, expertos recomiendan verificar siempre si la entidad está autorizada por la Superintendencia Financiera, no realizar pagos por adelantado y desconfiar de ofertas demasiado fáciles. Asimismo, es clave revisar los permisos que solicitan las aplicaciones antes de instalarlas.

RELACIONADO Colombianos podrán conocer todas sus deudas y acceder a créditos desde su celular

En la actualidad, el gota a gota ya no necesita cobradores en la calle: hoy puede comenzar con un clic. La recomendación es clara: evitar este tipo de créditos ilegales y optar por entidades formales que garanticen condiciones transparentes y seguras.