Colombianos podrán conocer todas sus deudas y acceder a créditos desde su celular

En un mercado donde solo el 35.5 % de los adultos tiene acceso a crédito formal y la mayoría desconoce su estado real ante las centrales de riesgo, nace una solución que busca democratizar la información. Creditop, la plataforma tecnológica líder en financiación en puntos de venta, anunció el lanzamiento oficial de su aplicación móvil dirigida al usuario final.

La herramienta, disponible desde el 8 de abril, permite a cualquier colombiano consultar su indicador de salud financiera de forma gratuita y en menos de tres minutos, eliminando las barreras de pago y suscripciones que tradicionalmente han limitado este conocimiento.

Según el reporte de Inclusión Financiera, el 80 % de quienes poseen tarjetas de crédito tienen cupos inferiores a seis millones de pesos, una cifra insuficiente para inversiones en salud, tecnología o mobiliario. A este panorama se suma el fenómeno de la "autoexclusión": personas que no solicitan créditos por temor al rechazo o por mitos sobre su historial.

"Diseñamos esta app para que las personas entiendan su salud financiera sin pagar por ello. Hoy, el 37 % de nuestros usuarios no tiene cupo disponible y el 85 % tiene cupos que no alcanzan para compras de valor", afirma Daniel Garzón, Founder y CEO de Creditop.

¿Qué beneficios trae esta aplicación financiera?

La aplicación se organiza en módulos estratégicos diseñados para ofrecer una visión 360° de las finanzas personales:

Salud Financiera: Transforma el complejo puntaje crediticio en un indicador de 0 a 100 %. Incluye recomendaciones personalizadas mediante Inteligencia Artificial para mejorar el perfil del usuario.

Mis Créditos: Centraliza todas las deudas vigentes (bancarias, cooperativas y tarjetas) en una sola vista, permitiendo explorar nuevas opciones de vivienda, vehículo o libre inversión.

Comercios: Conecta al usuario con una red de aliados donde puede visualizar tasas de interés y cupos disponibles antes de realizar una compra.

Lo que los colombianos aún no saben sobre su puntaje crediticio

Parte de la apuesta de la aplicación es cerrar la brecha de información que rodea al crédito en Colombia. Uno de los mitos más extendidos, según Creditop, es la creencia de que consultar el propio historial crediticio baja el puntaje, cuando la Ley 2157 de 2021 establece que las personas pueden revisar su información crediticia de forma recurrente sin que esto afecte su calificación.

Por otro lado, persiste la idea de que un reporte negativo es permanente, cuando la ley fija plazos claros de permanencia que dependen del tiempo de la mora y se eliminan una vez se cumple ese periodo.

Finalmente, la aplicación está disponible para descarga gratuita en Google Play y App Store desde el 8 de abril de 2026. El registro se realiza con el número de celular y la consulta no tiene costo para el usuario. Vale la pena destacar que Creditop no presta dinero ni opera como banco; conecta a los usuarios con entidades que ofrecen financiación, y la aprobación depende de los criterios de cada entidad.