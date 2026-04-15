Arauca da un giro histórico en la educación superior con millonaria inversión

El departamento de Arauca empieza a reescribir su historia en materia de educación superior.

Lo que durante años fue un territorio marcado por la baja cobertura y la migración obligada de jóvenes hacia otras regiones del país, hoy muestra señales de transformación gracias a una estrategia que apuesta por llevar la universidad al corazón del departamento.

El de Arauca, gobernador Renson Martínez, puso en marcha una de las iniciativas más ambiciosas para cerrar brechas educativas, con inversiones cercanas a los $40.000 millones y un enfoque centrado en ampliar la oferta académica y fortalecer la infraestructura universitaria.

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Arauca le apuesta a las oportunidades en educación superior

Arauca presenta una cobertura bruta en educación superior de apenas 6,8 %, una de las más bajas del país. Aunque cerca del 31,88 % de los jóvenes logra acceder de manera inmediata a programas universitarios, la mayoría debía abandonar el departamento para continuar sus estudios.

Frente a este panorama, la estrategia departamental es acercar la educación superior a los jóvenes sin obligarlos a migrar.

Actualmente, 1.463 estudiantes cursan programas en el departamento, una cifra que refleja un crecimiento progresivo en la oferta local.

Este avance ha sido posible gracias a la presencia de instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Industrial de Santander, la Escuela Superior de Administración Pública, el Instituto Superior de Educación Rural, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Universidad de los Llanos.

La consolidación de estas instituciones en el territorio marca un cambio significativo en el acceso a la educación superior, permitiendo que más jóvenes encuentren opciones académicas sin salir de su región.

Las alianzas clave en Arauca para transformar la educación universitaria

Uno de los pilares de esta transformación ha sido la articulación con el Gobierno Nacional. En particular, la llegada de la Universidad Industrial de Santander ha contado con respaldo institucional, lo que ha permitido avanzar en la implementación de programas presenciales mientras se desarrollan proyectos de infraestructura.

En paralelo, la Universidad Nacional de Colombia, a través de su sede Orinoquía, avanza en el fortalecimiento de su presencia en el departamento. Las obras de mejoramiento de laboratorios y un aula múltiple se encuentran en su fase final y se espera su entrega en mayo.

Además, ya se proyecta una nueva inversión orientada a la construcción de un bloque de aulas que permitirá ampliar la capacidad de atención hacia el año 2027, consolidando así una oferta académica más robusta.

Otro avance significativo es el desarrollo de la infraestructura de la UNAD en el municipio de Arauquita, cuya entrega está prevista para mitad de año. Este proyecto fortalecerá la cobertura educativa y ampliará las oportunidades de acceso para los habitantes de la región.