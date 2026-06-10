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¿Cuánto costaba el trámite de visa H-1B antes de que Trump colocara la tasa de $100.000 que declararon ilegal?

Gigantes del sector tecnológico le advirtieron al presidente Trump que la medida desconocía que al país le hacen falta más talentos.

Foto: Diseñado por Magnific
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Jorge Leonardo Alzate

junio 10 de 2026
09:53 p. m.
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La tasa de 100.000 dólares que el presidente Donald Trump impuso a las empresas que realicen solicitudes de visa H-1B, para integrar trabajadores extranjeros altamente calificados, fue declarada ilegal por un juez federal.

Desde que el republicano anunció los cambios en el trámite de visas H-1B, de las que el país suele otorgar un promedio de 85.000 al año, gigantes del sector tecnológico advirtieron que les haría falta talento para cubrir algunas de sus vacantes.

Sin embargo, Trump insiste en que lo que buscan estas compañías es contratar trabajadores extranjeros por una fracción de lo que costaría contratar trabajadores de nacionalidad estadounidense con el mismo nivel de estudios.

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Antes de que el presidente anunciara la “restricción de entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes”, que afecta a las empresas que solían tramitar las visas H-1B, el proceso rondaba los 5.000 dólares.

Sin embargo, a partir del 19 de diciembre de 2025, la administración Trump anunció restricciones a “la emisión de visas H-1B, excepto para aquellos extranjeros cuyas peticiones estén acompañadas o complementadas con un pago de 100.000 dólares”.

La decisión fue adoptada advirtiendo que el programa “se ha explotado deliberadamente para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra menos cualificada y peor pagada”.

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De acuerdo con la Proclamación Presidencial del republicano, la tasa de 100.000 dólares fue adoptada para hacer frente a las dificultades de atracción y retención del subgrupo de trabajadores calificados de los Estados Unidos.

Previo a ser declarada ilegal, la restricción señalaba que “el número de trabajadores en los campos críticos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, se ha duplicado con creces entre 2000 y 2019, pasando de 1,2 millones a casi 2,5 millones, mientras que el empleo general en STEM solo ha aumentado un 44,5% durante ese período”.

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