Adulto mayor fue atacado por dos perros pitbull cuando arreglaba su casa en Bogotá

Jesús María Gómez, quien tiene 66 años, vivió un hecho atemorizante cuando se encontraba arreglando su casa en el barrio El Porvenir, sur de Bogotá.

Alerta Bogotá conoció que Gómez fue atacado por dos perros de raza pitbull. Al parecer, los animales estaban recorriendo los alrededores sin bozal ni correa.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El adulto mayor le contó a la cadena radical que estaba poniéndole tablas a la parte delantera de su casa. Los perros estaban siendo paseados por una mujer y la sorpresa llegó cuando los perdió de vista por un segundo.

Cuando vieron al hombre, presuntamente se fueron a toda velocidad y lo atacaron. Gómez quedó con graves heridas en su cara, tobillos y piernas. En medio del hecho, gritó desesperado, lo que permitió que un vecino lo ayudara, aunque quedara también lesionado.

20 minutos después, se presentó la Policía para imponerle comparendos a la dueña de los pitbulls. Aunque el caso no quedó ahí, por el hecho que un vecino presentó la denuncia.

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¿Por qué los pitbulls no tenían bozal ni correa?

Por si fuera poco, Gómez relató que su hijo le contó que, a los pocos días, la mujer volvió a salir con los animales sin bozal ni medidas de seguridad. Además, se supo que han estado en medio de más ataques inesperados.

En enero de este 2026, ocurrió un hecho similar en Palmira, Valle del Cauca. Un niño de 10 años que estaba jugando fútbol fue atacado por un perro.

“Él estaba entrenando fútbol y ahora tiene un trauma muy grande porque él ve con sus ojos cuando el perro cierra la boca con toda su carita adentro”, narró la mamá sobre cómo ocurrió el suceso.

Se cree que este no fue el único reporte que ha tenido a este perro como protagonista. Por eso, la ciudadanía hizo un llamado para que las autoridades tomaran acciones.