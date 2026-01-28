CANAL RCN
Colombia

Con una inversión histórica, Arauca logra el mejor Programa de Alimentación Escolar del país

Por segundo año consecutivo, Arauca se posicionó como la mejor Entidad Territorial Certificada del país en la ejecución del PAE.

Con una inversión histórica, Arauca logra el mejor Programa de Alimentación Escolar del país
Foto: Gobernaciín de Arauca

Noticias RCN

enero 28 de 2026
03:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Arauca volvió a hacer historia en materia educativa. Por segundo año consecutivo, el departamento fue reconocido como la mejor Entidad Territorial Certificada (ETC) de Colombia.

"Nos los encontramos frente a frente y lo que hicieron fue disparar": gobernador de Arauca
RELACIONADO

"Nos los encontramos frente a frente y lo que hicieron fue disparar": gobernador de Arauca

Este reconocimiento se da por la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que no solo ratifica un liderazgo sostenido, sino que consolida un modelo de operación que hoy es considerado el más exitoso del país.

Con una inversión superior a los 156 mil millones de pesos, la administración del gobernador Renson Martínez, convirtió el PAE en una política pública prioritaria y una herramienta clave para garantizar permanencia escolar, equidad social y desarrollo territorial.

“Gracias a Dios salimos bien librados”: gobernador de Arauca tras sufrir atentado
RELACIONADO

“Gracias a Dios salimos bien librados”: gobernador de Arauca tras sufrir atentado

¿Cómo Arauca logró ser el mejor PAE del país nuevamente?

La calificación obtenida por Arauca responde a un desempeño sobresaliente en todos los indicadores evaluados por el Ministerio de Educación.

Se trata de eficiencia en el uso de los recursos, ampliación de coberturas, cumplimiento estricto de los lineamientos técnicos, fortalecimiento de los Comités de Alimentación Escolar y un aspecto clave que suele generar dificultades en otros territorios: el inicio oportuno del programa junto con el calendario académico 2026.

Actualmente, el PAE en Arauca opera bajo tres modalidades estratégicas: PAE Mayoritario, PAE Indígena y PAE Rural Disperso.

Esta estructura ha permitido alcanzar una cobertura del 100 % en las zonas rurales y del 85 % en el área urbana, con una meta clara de avanzar hacia la universalidad total del servicio.

Atacan a tiros caravana del gobernador de Arauca en la vía Saravena-Tame
RELACIONADO

Atacan a tiros caravana del gobernador de Arauca en la vía Saravena-Tame

El PAE Rural Disperso, una apuesta que transforma el territorio

Uno de los mayores logros del departamento ha sido la implementación del PAE Rural Disperso, un modelo que rompe esquemas tradicionales de operación. Arauca es uno de los pocos territorios del país que, junto con Huila y Nariño, ha confiado la ejecución directa del programa a asociaciones de padres de familia.

El caso más representativo se vive en Cravo Norte, en sedes educativas ubicadas en zonas de difícil acceso, donde el transporte fluvial y terrestre es la única alternativa.

Allí, son las propias comunidades las que garantizan que los alimentos lleguen a tiempo, fortaleciendo la autonomía local y la corresponsabilidad social.

El impacto del PAE también se refleja en las residencias escolares. Las ocho existentes en el departamento cuentan con cobertura total, beneficiando a 598 estudiantes que reciben cinco tiempos de alimentación diarios.

Este componente es especialmente relevante en cinco sedes pertenecientes a comunidades indígenas Sikuani, Uwa, Betoy, Hitnu y Makaguan, donde el programa se implementa con enfoque diferencial y respeto por las tradiciones culturales.

En estos territorios, las organizaciones indígenas son las encargadas de operar el PAE, con menús concertados y recursos garantizados desde el inicio del año escolar, lo que refuerza la inclusión y la autonomía territorial.

ELN instaló camión en la vía Tame – Arauca, tras el intento de asesinato contra el gobernador de Arauca
RELACIONADO

ELN instaló camión en la vía Tame – Arauca, tras el intento de asesinato contra el gobernador de Arauca

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

‘No vieron el cerro por la neblina’: testigo del trágico accidente de la avioneta de Satena

Norte de Santander

Presidente Petro solicitó una rigurosa investigación del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Accidente aéreo

Presidente de Satena anuncia protocolos de atención y levantamiento de cuerpos en tragedia aérea en Norte de Santander

Otras Noticias

Millonarios

Crisis total en Millonarios: perdió ante Pasto y el ciclo de Hernán Torres tendría las horas contadas

¿Con las horas contadas? Millonarios perdió contra Pasto y el ciclo de Hernán Torres parece llegar a su fin.

La casa de los famosos

Determinante: así quedó la placa de nominados en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes protagonizaron una polémica jornada de nominación llena de estrategias y verdades.

Estados Unidos

Gobierno de Trump suspende a dos agentes tras tiroteo en Mineápolis

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 28 de enero de 2026

Animales

Claves para mantener la salud de las mascotas por medio de su alimentación