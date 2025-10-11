Atacan a tiros caravana del gobernador de Arauca en la vía Saravena-Tame

Durante la mañana de este lunes 10 de noviembre se conoció que el gobernador de Arauca fue víctima de un ataque armado.

Gobernador de Arauca fue víctima de un ataque armado

Información preliminar indica que la caravana en la que se transportaba el mandatario fue atacada a tiros.

Tras conocerse los hechos, la Gobernación de Arauca emitió un comunicado oficial en el que manifestó su total solidaridad con el gobernador Renso Martínez Prada.

El documento reveló que, afortunadamente, el mandatario resultó ileso, al igual que los miembros de su equipo que lo acompañaban durante el hecho.

"En nombre de todos los servidores públicos y colaboradores de nuestra entidad, expresamos nuestra más profunda solidaridad con el señor Gobernador de Arauca, ingeniero Renso Martínez Prada, quien en los últimos minutos fue víctima de un lamentable ataque armado, donde afortunadamente resultó ileso", se lee en el documento.

En el pronunciamiento, la administración departamental expresó su preocupación y pidió por la protección del gobernador y de sus colaboradores, al tiempo que exigió respeto por la vida de todas las personas que habitan y transitan por el territorio araucano.

Asimismo, el documento señala que se espera el pronto esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades competentes y confía en que se hará justicia.

Así fue el ataque al gobernador de Arauca

“Rechazamos tajantemente este tipo de actos violentos y oramos por la seguridad del señor gobernador y de su equipo”, se lee en el comunicado.

Entretanto, un video, conocido por este medio, deja ver al gobernador conversando telefónicamente con un coronel de la Policía Nacional y detallándole cómo fue el suceso.

"Mi coronel, ya estamos por aquí en la estación de policía de Tame, gracias a Dios salimos bien librados, la camioneta respondió muy bien, pero nosotros dejamos el carro abandonado porque nosotros seguimos y fue imposible continuar. Unos 10 km más adelante, todos nos subimos a las otras camionetas", reveló el mandatario.