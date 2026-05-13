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Defensoría prende las alarmas sobre la contienda electoral: falta de información veraz y violencia política

A menos de un mes para la primera vuelta, son varias las preocupaciones que rodean a las campañas.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
09:49 p. m.
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A menos de tres semanas de las elecciones para la primera vuelta presidencial, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre la calidad del debate electoral.

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Según su más reciente informe, de 318 hechos examinados durante la campaña, solamente el 38 % corresponde a información veraz, mientras que los indicadores de violencia política y estigmatización muestran cifras preocupantes que cuestionan las garantías democráticas del proceso.

Defensoría pone la lupa en la contienda

El documento de la Defensoría revela que el 33 % de los eventos analizados no cumple el compromiso de la política de no violencia, convirtiéndose en el peor indicador del seguimiento.

Adicionalmente, apenas un 13 % de estos eventos presentó un lenguaje constructivo y no estigmatizante, lo que evidencia una campaña caracterizada por narrativas duras y violentas.

Entre los casos más controversiales se encuentra el del caricaturista Matador, candidato al Congreso por el Pacto Histórico, quien utilizó el físico de la senadora Paloma Valencia como objeto de debate político.

Investigación del CNE al Pacto Histórico y a Matador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación contra el partido, sus representantes y el caricaturista por violencia política contra la mujer, ordenando de manera inmediata la eliminación de todas las publicaciones relacionadas.

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La situación se agrava con denuncias de proselitismo armado en diferentes regiones del país. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reportó que las disidencias de las Farc han colocado pancartas en su departamento prohibiendo el ingreso de ciertos dirigentes políticos y candidatos, lo que representa una amenaza directa al ejercicio democrático.

Amenazas en los departamentos

La candidata presidencial Claudia López expresó su preocupación sobre las condiciones del proceso electoral: “Lo quiero decir con toda claridad como candidata del movimiento imparable. Hay proselitismo armado, hay clientelismo e indebida participación política del gobierno nacional”.

En un hecho significativo, durante un encuentro en Asocapitales, López y Valencia sostuvieron una conversación sobre las faltas de garantías que ambas han experimentado como mujeres en la campaña, coincidiendo en la necesidad de elevar el nivel del debate y reducir la violencia política, a pesar de ser rivales en la contienda electoral.

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