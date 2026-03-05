CANAL RCN
Colombia Video

Cárcel para miembros de la Armada por la muerte de un cachorro en Buenaventura

Tres integrantes activos de la Armada Nacional de Colombia fueron capturados por orden judicial tras ser señalados de asesinar a golpes y con machete a un perro recién nacido.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
07:30 a. m.
La muerte de un cachorro recién nacido en Buenaventura, Valle del Cauca, provocó indignación luego de que se conociera que los responsables serían tres miembros activos de la Armada Nacional de Colombia. Los uniformados fueron capturados por orden judicial y posteriormente enviados a la cárcel tras ser procesados por el delito de muerte animal agravada.

De acuerdo con lo expuesto durante las audiencias judiciales, los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero en las zonas verdes del puesto de infantería de Marina ubicado en esa ciudad portuaria. Según la investigación presentada por la Fiscalía General de la Nación, los tres hombres habrían atacado al animal, un cachorro de pocos días de nacido, hasta causarle la muerte.

Un acto considerado atroz por la Fiscalía

Durante las diligencias judiciales, el fiscal delegado del caso reprochó la conducta de los militares, señalando que el animal fue asesinado a golpes y con un machete, un hecho que calificó como particularmente grave.

El representante del ente acusador también enfatizó que la conducta resulta aún más reprochable debido a que los implicados portaban el uniforme de la Armada. Según expuso, pertenecer a una institución militar implica una mayor responsabilidad frente al respeto de la ley, incluyendo la protección de los animales, que también están contemplados en la legislación colombiana.

Procesados bajo la Ley Ángel

Los tres uniformados fueron procesados por el delito de muerte animal agravada, figura contemplada en la Ley Ángel, normativa que endurece las sanciones contra quienes maltraten o causen la muerte de animales.

Como resultado de la investigación y las audiencias judiciales, los militares fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso penal en su contra.

