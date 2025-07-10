Arrendatarios en Colombia tendrán el poder de denunciar a dueños de vivienda en caso de incumplir norma

Cada vez son miles de familias colombianas las que optan por vivir bajo la modalidad de arriendo. De acuerdo con el Dane, el 40,3 % de los hogares del país toma esta vía, algo que representa más de siete millones de ciudadanos haciéndolo.

Al vivir bajo esta modalidad, son miles de ciudadanos los que no tienen claros los derechos y deberes que deben cumplir las partes. Uno de los más esenciales es el cumplimiento del contrato, donde se previene de conflictos y percances que haya durante el tiempo estipulado.

El más común es el incumplimiento de pago en la fecha que se acuerda. Ante esto, son cientos los propietarios los que toman fuertes medidas para presionar a sus inquilinos con el pago de este. Sin embargo, algunos caen en prácticas ilegales que podrían dejarles duras consecuencias.

Inquilinos pueden denunciar al dueño de la vivienda por esta práctica

La vía más común y abiertamente ilegal de estas acciones es el llamado "desalojo por mano propia", que se materializa con el cambio de cerraduras, la interrupción de servicios públicos o la retención de pertenencias del inquilino.

Ante esto, los expertos afirman que si bien el propietario tiene derecho a la restitución de su inmueble ante un incumplimiento contractual, la única vía legítima para lograrlo es el proceso judicial de restitución o desalojo, mediante el cual un juez emite una orden de desalojo.

Cualquier otra acción coercitiva que impida al inquilino el acceso o disfrute de su vivienda, como el cierre ilegal mediante el cambio de chapas, es considerada una violación del derecho al goce pacífico del inmueble y puede acarrear serias consecuencias legales para el propietario.

De acuerdo con ello, el cambio de cerraduras equivale a una coacción y un desalojo forzoso e ilegal. En muchos países, esta acción no solo puede obligar al propietario a restituir la tenencia de inmediato (a veces con la ayuda de la policía o autoridades administrativas), sino que también lo expone a serias demandas por daños y perjuicios interpuestas por el inquilino.

Estas demandas pueden incluir la indemnización por los daños reales sufridos, el reingreso forzoso y, en casos de fuerza o amenaza, sanciones económicas significativas.

Derechos que tiene un inquilino

Los inquilinos que se enfrentan a un desalojo ilegal deben saber que no están indefensos. Su principal derecho es el de no ser desalojados sin una orden judicial válida. Si un arrendador cambia las cerraduras o retira pertenencias, el inquilino debe actuar con rapidez: