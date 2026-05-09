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Marca colombiana lanza campaña para el Días de las Madres: de esto se trata

La compañía busca conectar con el origen de sus valores para apalancar el crecimiento de su categoría femenina.

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
08:30 p. m.
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Bajo el concepto "Lo mejor de nosotros lleva su firma", Arturo Calle rinde este año un emotivo tributo al legado e identidad heredada de las madres, elevando este vínculo emocional a una estrategia de alto impacto corporativo.

Con esta campaña, la compañía busca conectar con el origen de sus valores para apalancar el crecimiento de su categoría femenina, la cual ya participa un 15% de las ventas totales de la compañía.

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Esta narrativa redefine la temporalidad comercial al conectar el éxito de la compañía con los valores que marcaron el destino de la empresa desde su origen. Arturo Calle capitaliza un insight profundo del consumidor colombiano que busca volver a lo esencial, y en este caso,tener a su madre como principal modelo a seguir.

AC quiere apalancar sus ventas hacia las mujeres

Al respecto, Esteban González, CEO de Arturo Calle, afirmó: "Para Arturo Calle, celebrar el Día de la Madre es honrar el origen de nuestro propio liderazgo. Estamos elevando el legado emocional conectando con la identidad del consumidor. En esta campaña la compañía proyecta un crecimiento del 20% frente a 2025.

La llegada de la línea Woman demuestra que la diversificación hacia el público femenino es uno de los movimientos más rentables de la última década. La categoría registró una variación en ventas del 30% entre 2024 y 2025, lo que representa actualmente el 15% de las ventas totales de la marca y superando a otras líneas del portafolio.

La campaña se materializa a través de un video de su fundador, Arturo Calle, en el que hablará precisamente del legado que dejó su madre en su vida personal y profesional y fue un punto de partida para lo que es hoy la marca, y se complementará con un comercial que retrata situaciones cotidianas de los hogares colombianos que llevan la firma de mamá.

Un homenaje a las madres colombianas

El cierre de esta estrategia se concretará en una experiencia en la tienda de Gran Estación en Bogotá, donde se instalará el "Muro de firmas", un espacio diseñado para que los colombianos declaren públicamente el valor que llevan grabado gracias a sus madres.

Esta experiencia se complementa con las "Tarjetas de legado" y un backing en las oficinas de Arturo Calle en Bogotá con los nombres de cada una de las madres de los colaboradores.

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