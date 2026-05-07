Día de la Madre 2026: La apuesta audiovisual por visibilizar el peso del cuidado y el éxito familiar.

La startup colombiana Snaau ha decidido romper el molde. En vísperas del próximo domingo 10 de mayo, la compañía —conocida por su ecosistema de suscripciones y membresías digitales— prepara el lanzamiento de un cortometraje que busca desplazar el foco de la celebración comercial hacia una conversación mucho más profunda: el esfuerzo, la movilidad social y la brecha de género en el trabajo de cuidado.

Más que una celebración, una realidad estadística

La iniciativa de Snaau no surge en el vacío. Se enmarca en un contexto nacional donde el uso del tiempo se ha convertido en un tema de debate público prioritario.

Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE (2025-2026), la disparidad es contundente: el 90% de las mujeres en Colombia participan en actividades de trabajo no remunerado, comparado con solo el 65,5% de los hombres.

En términos de tiempo, la brecha es un reflejo de la carga que sostiene el hogar colombiano: mientras ellos dedican poco más de tres horas diarias a labores domésticas y de cuidado, ellas invierten, en promedio, 7 horas y 35 minutos. Es precisamente en este "liderazgo silencioso" donde Snaau encuentra su eje narrativo para el Día de la Madre.

Una historia de sueños y madrugadas

El cortometraje, planteado con un tono cinematográfico y alejado de las promociones de venta directa, narra la trayectoria de una madre y su hija. La pieza retrata escenas que atraviesan la identidad de millones de familias en el país: la madre que se levanta antes de que salga el sol, que sostiene la economía del hogar y que, simultáneamente, se convierte en el soporte emocional y logístico para que su hija alcance un proyecto de vida profesional.

Aunque la startup ha ganado visibilidad recientemente por su alianza con el Atlético Nacional Femenino, este relato no busca ser una pieza deportiva. Si bien el deporte aparece como parte del universo emocional, el centro de gravedad es el vínculo humano y la capacidad de las mujeres para empujar el futuro de las nuevas generaciones, incluso desde condiciones de vulnerabilidad o falta de reconocimiento.

Un giro en la estrategia de marca

Con este movimiento, Snaau reafirma una línea de comunicación que inició en 2025: utilizar referentes de la cultura popular y el entretenimiento para abrir diálogos sociales necesarios. Según voceros de la compañía, la intención es reconocer que la movilidad social en Colombia no es un fenómeno individual, sino un logro colectivo impulsado, mayoritariamente, por el sacrificio materno.

En un mercado donde las marcas compiten por clics y transacciones, esta apuesta por el storytelling social sugiere que el futuro de las startups colombianas no solo reside en la innovación tecnológica, sino en su capacidad para leer y honrar la realidad del país que habitan. Este 10 de mayo, la invitación de Snaau es clara: antes de celebrar, hay que reconocer quién está haciendo posible el futuro.