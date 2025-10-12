CANAL RCN
DIAN anuncia última Feria ‘Pagar sí paga’ del año: fecha, lugares y cómo participar

La DIAN realizará este 11 de diciembre la última Feria Nacional de Servicios ‘Pagar sí paga’, donde más de 57.000 morosos podrán recibir orientación y soluciones de pago. Conozca horarios, sedes y servicios disponibles.

Foto: Dian.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
07:20 p. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que este 11 de diciembre se llevará a cabo la última edición del año de la Feria Nacional de Servicios ‘Pagar sí paga’, una jornada diseñada para que miles de contribuyentes morosos reciban orientación y accedan a soluciones de pago antes de que avancen los procesos de cobro.

La entidad busca brindar acompañamiento personalizado en un momento clave: el cierre del año fiscal.

Más de 57.000 ciudadanos podrán ponerse al día con la DIAN

Según la entidad, 57.305 ciudadanos tienen actualmente obligaciones en mora que suman $5,7 billones, correspondientes a impuestos como IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo y renta.

Aunque la DIAN priorizó deudas con mora inferior a 360 días, también informó que quienes superen este plazo podrán recibir atención y opciones de normalización.

Durante la feria, que se desarrollará simultáneamente en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro, los asistentes recibirán información detallada sobre su estado de cuenta, alternativas para sus acuerdos de pago, correcciones de inconsistencias y demás servicios asociados al cumplimiento tributario.

La entidad destacó que “este espacio busca ofrecer claridad, acompañamiento y soluciones en un solo lugar”, especialmente después de la alta demanda registrada en la jornada anterior del 26 de noviembre, cuando más de 8.500 ciudadanos acudieron a regularizar sus obligaciones.

Ante ese resultado, la DIAN decidió realizar una segunda edición para cerrar el 2025.

¿Dónde será la feria y cómo participar?

En Bogotá, la feria se realizará en dos puntos: la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60) y la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 # 15 – 32), en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m..

En el resto del país, la atención estará disponible en sedes de ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Santa Marta, Villavicencio, Yopal, entre otras.

Con esta jornada, la DIAN invita a los contribuyentes a evitar embargos, intereses y procesos avanzados de cobro, aprovechando una oportunidad final para ponerse al día antes del cierre del año tributario.

