Así abrió el dólar en Colombia este lunes 5 de enero tras advertencias de Donald Trump

La cotización de dólar en Colombia en el primer lunes del 2026 ha generado interés luego de la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela que terminó en la captura de Nicolás Maduro, sumado a las declaraciones de Donald Trump en donde no descartó operaciones militares en la nación colombiana.

El mandatario estadounidense lanzó serios ataques en contra del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enviar drogas a Norteamérica. Además, cuando fue consultado sobre posibles intervenciones en Colombia, contestó con una frase impactante: "Suena bien para mí".

Así abrió el dólar en Colombia este 5 de enero

De acuerdo con el Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se fijó en $3.790,77 para este lunes, marcando un ligero aumento con relación al valor reportado para el pasado viernes 2 de enero ($3.757,08), el primer día hábil en Colombia durante el año.

Eso sí, los mercados financieros permanecen atentos ante posibles cambios en las políticas financieras de Estados Unidos con Colombia, considerando un posible aumento en las tensiones entre los mandatarios de ambos países. El horario de cierre del dólar es a la 1:00 p.m, hora colombiana.

Dólar en Colombia en comparación a 2025

En dólar se mantuvo a la baja durante el año 2025, pues el primer día hábil de 2025, registrado para el jueves 2 de enero, la moneda estadounidense se ubicó en $4.409,15, por lo que ha tenido una caída significativa con el paso de los meses.

Habrá que esperar para ver si las políticas económicas de Colombia y demás factores externos siguen contribuyendo a la caída del dólar en el país, o si por el contrario, las tensiones harán que nuevamente se experimente un alza por encima de los 4.000 pesos.