Cancillería rechaza declaraciones de Donald Trump: "Desconocen la soberanía del Estado"

La Cancillería de la República de Colombia expresó su más enérgico rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 4 de enero de 2026. De acuerdo con el comunicado oficial, dichas afirmaciones desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia.

Las declaraciones de Donald Trump que generaron la reacción oficial

El pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo tras declaraciones del mandatario estadounidense en las que hizo referencias directas al presidente de Colombia.

En ese contexto, Trump afirmó que “Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos”, y sostuvo que esa situación “no lo va a hacer por mucho más tiempo”, sin precisar el alcance de esa afirmación.

El presidente estadounidense no descartó, además, un posible plan de ataque contra el narcotráfico en Colombia. Al ser consultado sobre si ello implicaría una operación en el país, respondió: “Eso suena bien para mí”. Estas declaraciones motivaron una reacción inmediata por parte del Gobierno colombiano a través de la Cancillería.

Respuesta de la Cancillería y defensa de la soberanía colombiana

En su comunicado, la Cancillería recordó que el presidente de la República ha sido "legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano". En ese sentido, advirtió que cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país y es contraria a las normas del derecho internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las declaraciones de Trump contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo. Asimismo, reiteró que "Colombia es un Estado democrático, soberano y respetuoso del derecho internacional".

Finalmente, el Gobierno colombiano reafirmó que las diferencias entre Estados deben ser abordadas por los canales diplomáticos, con apego a las normas internacionales, respeto institucional y responsabilidad política.