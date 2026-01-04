Economía en Venezuela, una radiografía de la crisis más grave en la historia del país

La atención mundial sigue puesta sobre Venezuela y los efectos que tendrá la intervención estadounidense tras la caída de Maduro y una posible administración de transición.

Pero más allá del ámbito político está lo económico, porque, aunque los gobiernos pasen, la economía permanece y hoy Venezuela vive una de las crisis más profundas de la región y de su historia.

Los datos oficiales son poco confiables, sin embargo, cifras del Fondo Monetario Internacional señalan que en el 2025 la inflación de Venezuela cerró superando el 269%.

Esto quiere decir que, si antes se podía comprar un pan con 10 bolívares, hoy este mismo pan puede costar 37 bolívares.

A esto se suma la devaluación de su moneda. A mediados de 2025, la tasa oficial rondaba cerca de los 260 bolívares por dólar, después de perder más del 70% de su valor en el año.

Además, desde el 2022 no hay ajustes en el monto del salario básico. Ese año se fijó en 130 bolívares y eso, sumado a la devaluación, se traduce en que un trabajador recibe mensualmente 2,5 dólares americanos.

Venezuela tiene el 20% de las reservas de petróleo del mundo

Pero, sin duda, el petróleo es la gallina de los huevos de oro en Venezuela, que es el primer país a nivel mundial con mayores reservas de crudo, con cerca del 20% del total global.

De acuerdo con los datos, Venezuela tiene 330.000 millones de barriles de petróleo, mucho más que Arabia Saudita, Irán e Irak.

No obstante, la producción ha venido cayendo en los últimos años por factores que van desde las sanciones económicas de Estados Unidos, hasta la inoperancia de PDVSA.

Años atrás, Venezuela alcanzó a producir hasta 3 millones de barriles diarios, mientras que hoy en día a duras penas llega al millón.

Ahora, tras la intervención, Trump ha sido enfático en que el país suramericano deberá compensar a Estados Unidos por las expropiaciones que se hicieron a inicios de los 2000 y que les habría generado pérdidas de más de 30.000 millones de dólares.

En promedio, Venezuela exporta el 80% del petróleo que produce a China y Rusia.

Las relaciones comerciales de Colombia y Venezuela

Otra cara de la moneda tiene que ver con las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, las cuales comenzaron a reanudarse en 2022 con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder.

Desde entonces, en los dos países se impulsaron acuerdos de cooperación. Actualmente, Colombia exporta cerca de 1.000 millones de dólares al país vecino; mientras que de Venezuela se importan bienes como sal, azufre, yeso, cal, cemento, combustibles, aceites minerales y hierro.

Ahora, con la situación actual de Venezuela, algunos expertos aseguran que se abre una puerta comercial para generar un mayor potencial de recuperación económica en Venezuela que impactaría positivamente a Colombia.