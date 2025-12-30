Subsidios tendrán cambios importantes para 2026 tras aumento del salario mínimo

Tras el reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre el incremento del salario mínimo para el año 2026, el sector inmobiliario y las familias colombianas se preparan para un cambio significativo en las condiciones de acceso a la vivienda propia.

El nuevo Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV), fijado en $1.750.905 (sin incluir el auxilio de transporte), impacta directamente tanto el valor de los subsidios estatales como el precio máximo de las viviendas de interés social.

Este ajuste, denominado por el Ejecutivo como el "Salario Vital", representa un incremento del 23% respecto al año anterior, lo que genera una actualización automática en las tablas de las Cajas de Compensación Familiar y los programas gubernamentales como 'Mi Casa Ya'.

Así cambiarán los montos de subsidios para 2026 tras aumento del salario

Los subsidios de vivienda en Colombia se calculan con base en el número de salarios mínimos. Con el nuevo valor de $1.750.905, así quedan los apoyos económicos para la cuota inicial:

Hogares con ingresos hasta 2 SMMLV (hasta $3.501.810): Recibirán un subsidio de 30 SMMLV, lo que equivale a $52.527.150.

Hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV (hasta $7.003.620): Podrán acceder a un beneficio de 20 SMMLV, correspondiente a $35.018.100.

Adicionalmente, el subsidio para el arrendamiento, ofrecido habitualmente por las Cajas de Compensación para cubrir hasta el 60% de un canon mensual, se ajusta a un máximo de $1.050.543 por mes durante un periodo de hasta dos años.

Este será el impacto que tendrá en las viviendas VIP y VIS

La indexación al salario mínimo no solo aumenta el subsidio, sino también el costo máximo de los proyectos de vivienda. Esto es crucial para quienes tienen contratos de preventa donde el precio final se pacta en salarios mínimos al momento de la escritura.