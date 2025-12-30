CANAL RCN
Economía

Subsidios tendrán cambios importantes para 2026 tras aumento del salario mínimo

Conozca cómo cambian los montos de estos beneficios para el próximo año.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
06:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras el reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre el incremento del salario mínimo para el año 2026, el sector inmobiliario y las familias colombianas se preparan para un cambio significativo en las condiciones de acceso a la vivienda propia.

El nuevo Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV), fijado en $1.750.905 (sin incluir el auxilio de transporte), impacta directamente tanto el valor de los subsidios estatales como el precio máximo de las viviendas de interés social.

En esto quedan las viviendas VIP y VIS con el aumento del salario mínimo del 23%
RELACIONADO

En esto quedan las viviendas VIP y VIS con el aumento del salario mínimo del 23%

Este ajuste, denominado por el Ejecutivo como el "Salario Vital", representa un incremento del 23% respecto al año anterior, lo que genera una actualización automática en las tablas de las Cajas de Compensación Familiar y los programas gubernamentales como 'Mi Casa Ya'.

Así cambiarán los montos de subsidios para 2026 tras aumento del salario

Los subsidios de vivienda en Colombia se calculan con base en el número de salarios mínimos. Con el nuevo valor de $1.750.905, así quedan los apoyos económicos para la cuota inicial:

  • Hogares con ingresos hasta 2 SMMLV (hasta $3.501.810): Recibirán un subsidio de 30 SMMLV, lo que equivale a $52.527.150.
  • Hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV (hasta $7.003.620): Podrán acceder a un beneficio de 20 SMMLV, correspondiente a $35.018.100.

Adicionalmente, el subsidio para el arrendamiento, ofrecido habitualmente por las Cajas de Compensación para cubrir hasta el 60% de un canon mensual, se ajusta a un máximo de $1.050.543 por mes durante un periodo de hasta dos años.

Este será el impacto que tendrá en las viviendas VIP y VIS

La indexación al salario mínimo no solo aumenta el subsidio, sino también el costo máximo de los proyectos de vivienda. Esto es crucial para quienes tienen contratos de preventa donde el precio final se pacta en salarios mínimos al momento de la escritura.

  • Vivienda de Interés Prioritario (VIP): Con un tope de 90 SMMLV, el precio máximo será de $157.581.450.
  • Vivienda de Interés Social (VIS) en municipios: Hasta 135 SMMLV, con un valor de $236.372.175.
  • Vivienda de Interés Social (VIS) en ciudades principales: En urbes como Bogotá, Medellín o Cali, donde el tope llega a 150 SMMLV, el precio máximo alcanza los $262.635.750.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

Lo que deben pagar los trabajadores independientes por salud y pensión en 2026 con el nuevo salario mínimo

SOAT

Suben las tarifas del SOAT en 2026: así quedan los precios para carros, motos y más vehículos

Educación

Prestigioso ranking da a conocer las ocho mejores universidades para estudiar en el 2026: anótelas

Otras Noticias

Fútbol Profesional Colombiano

Millonarios estaría cerca de perder una de sus figuras para 2026: cerca de firmar con club europeo

Más allá de las contrataciones confirmadas, el cuadro embajador podría perder otra de sus figuras.

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud anunció incremento en la UPC para régimen subsidiado y contributivo

El Ministerio de Salud indicó que el aumento del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) superará los 11,6 billones de pesos.

Cauca

Encuentran sin vida a niña indígena que había desaparecido en Caldono, Cauca

Estados Unidos

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA

Año Nuevo

Rituales de Año Nuevo para atraer dinero y prosperidad: tradición y creencias