Cédula para extranjeros en Colombia subió de precio: Así quedó su valor

En cumplimiento de las normativas vigentes que exigen el ajuste anual de los costos de trámites administrativos, Migración Colombia ha anunciado oficialmente el incremento en las tarifas de sus servicios para el año 2026.

A través de la Resolución 0599 del 10 de febrero de 2026, la autoridad migratoria estableció un ajuste del 5,1%, cifra que responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificada por el DANE para el cierre del año anterior.

Este aumento impacta directamente a la población extranjera residente en el país, especialmente a aquellos que deben tramitar por primera vez o renovar su documento de identidad.

Nuevos costos: ¿En cuánto queda la cédula de extranjería?

A partir de este mes, el costo de la cédula de extranjería se ha fijado en $294.000 COP. Este valor representa el trámite estándar para la expedición del documento físico que permite a los ciudadanos extranjeros identificarse plenamente en el territorio nacional y acceder a servicios financieros, de salud y seguridad social.

Es importante destacar que el ajuste no solo afecta a la expedición inicial. Otros servicios relacionados y trámites migratorios también han visto reflejado el incremento en sus tablas de costos:

Cédula de Extranjería (Expedición): $294.000 COP.

Duplicado de Cédula de Extranjería: $293.000 COP.

Prórroga del Permiso Temporal de Permanencia: $150.000 COP.

Salvoconducto: $88.000 COP.

Certificado de Movimientos Migratorios: $89.000 COP.

Registro de Migración Automática: $421.000 COP.

A pesar del aumento generalizado, Migración Colombia mantiene ciertos regímenes especiales basados en convenios internacionales. Por ejemplo, en aplicación del principio de reciprocidad, los ciudadanos de Canadá deben pagar una tasa de control migratorio de $270.000 COP al ingresar al país (con excepciones para menores de 14 años, mayores de 79 y destinos específicos como San Andrés).

Por otro lado, los ciudadanos ecuatorianos mantienen tarifas preferenciales de acuerdo con acuerdos binacionales, donde la expedición por primera vez tiene un costo simbólico aproximado de 5 USD.