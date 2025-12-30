CANAL RCN
Economía

En esto quedan las viviendas VIP y VIS con el aumento del salario mínimo del 23%

Uno de los sectores más golpeados por el aumento del salario mínimo para 2026 es el sector de la construcción de viviendas de interés social.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
01:49 p. m.
El sector vivienda en Colombia enfrenta un ajuste significativo en sus precios tras un aumento del 23% en las categorías de interés prioritario (VIP) y vivienda de interés social (VIS).

Este tipo de viviendas están destinadas a hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, donde hay un importante porcentaje al que no le aplica el aumento del SMMLV y que tendrían que pagar hasta $50 millones más.

En Noticias RCN se explica cuánto corresponde ese aumento del 23% tanto en la vivienda de interés prioritaria como en la vivienda de interés social que, aunque hayan negociado antes de que entre en vigor el aumento, tendrán que reajustar su presupuesto.

¿En cuánto quedan las viviendas VIP y VIS en Colombia?

Con el 23% la vivienda de interés prioritaria (VIP) en ciudades principales: Bogotá, Cali, entre otras, tiene un aumento de 29 millones de pesos, lo que significa que esta vivienda pasa de costar 128 millones de pesos a 157 millones de pesos.

La vivienda de interés social para las ciudades más pequeñas: Manizales, Ibagué, y demás, sube 44 millones de pesos, de 192 millones a 236 millones.

Las viviendas de interés social en ciudades grandes como Bogotá, Medellín sube 49 millones de pesos y pasa de costar 213 millones a 262 millones de pesos.

Viviendas para la clase media se encarecen con el aumento del salario mínimo

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, explicó que el impacto es importante para las familias que iban o ya habían negociado viviendas VIP o VIS:

“Lo que hicieron fue encarecer la vivienda y no toda la gente gana un salario mínimo. Los que compran viviendas de interés social son de 1 a 4 salarios mínimos y a estas personas no se les va a incrementar el ingreso en ese 23%, sino solo en el IPC".

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió al tema:

Estamos examinando la desindexación de la vivienda VIP y VIP de salarios mínimos.

Muchos hogares que están preocupados por este aumento porque no lo tenían calculado en su presupuesto y son personas que seguramente van a recibir su vivienda en 2025 o 2026.

