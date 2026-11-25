Mediante un modelo de triple titulación y orientación vocacional temprana, el Colegio Las Pachas impulsa el liderazgo femenino desde las aulas, preparando a jóvenes colombianas para competir con éxito en escenarios académicos y corporativos globales.

¿En qué consiste el modelo de triple titulación del Colegio Las Pachas?

El eje central de esta apuesta educativa es una estructura curricular que articula tres referentes de formación y calidad reconocidos dentro y fuera de Colombia:

Título de Bachiller Nacional Colombiano: garantiza el cumplimiento integral de los estándares académicos exigidos en el país.

garantiza el cumplimiento integral de los estándares académicos exigidos en el país. Programa del Diploma del Bachillerato Internaciona l (IBDP): un currículo riguroso enfocado en el análisis crítico, la indagación y la mentalidad global.

l (IBDP): un currículo riguroso enfocado en el análisis crítico, la indagación y la mentalidad global. Acreditación institucional de Cognia: certificación otorgada por una organización internacional dedicada a evaluar y respaldar la calidad de las instituciones educativas.

Para las directivas de la institución, el propósito de este esquema no radica simplemente en sumar diplomas al finalizar la etapa escolar, sino en transformar la manera en que las estudiantes aprenden y resuelven problemas complejos.

Más que la acumulación de certificados, la propuesta busca que las jóvenes se familiaricen con diferentes exigencias educativas y desarrollen competencias que puedan aplicar dentro y fuera del país. El programa del IB, por ejemplo, hace un fuerte énfasis en el pensamiento crítico, la investigación, la autonomía, la comunicación y la comprensión de otras culturas

Explica Ángel Valderrama, coordinador de IB en Las Pachas.

Universidades internacionales donde estudian las egresadas bogotanas

La aplicación de este modelo de internacionalización ya muestra resultados medibles en las tasas de admisión universitaria. De acuerdo con los registros académicos de la institución, el porcentaje de graduadas que ingresó a instituciones de educación superior en el exterior pasó del 26 % en 2023 al 39 % en la promoción 2025-2026.

Actualmente, las egresadas del colegio bogotano cursan sus carreras profesionales en destinos como Países Bajos y en universidades de primer nivel alrededor del mundo, entre las que destacan:

Estados Unidos: Universidad de Notre Dame.

Universidad de Notre Dame. Reino Unido: Universidad de Edinburgh.

Universidad de Edinburgh. Canadá: Universidad de Alberta.

Universidad de Alberta. España: Universidad de Navarra.

Universidad de Navarra. México: Tecnológico de Monterrey.

Tecnológico de Monterrey. Italia: Instituto Marangoni.

Instituto Marangoni. Alemania: European University Business School.

College Counseling: así funciona la orientación vocacional desde séptimo grado

El acceso a universidades internacionales requiere planificación anticipada. Para acompañar este proceso, la institución cuenta con un programa estructurado de College Counseling que inicia desde séptimo grado y se extiende hasta duodécimo grado.

Durante estos seis años, un equipo especializado guía de manera personalizada a cada estudiante en la exploración de sus habilidades, intereses y metas profesionales, ayudándola a identificar la carrera y la universidad que mejor se alineen con su proyecto de vida.

La posibilidad de acceder a diferentes oportunidades de formación y contar con una preparación respaldada por estándares internacionales amplía los horizontes de nuestras estudiantes. Buscamos que cada una pueda construir un proyecto de vida significativo y desenvolverse con autonomía y confianza en cualquier lugar del mundo

Añade Ángel Valderrama.

¿Por qué la educación internacional es clave para cerrar la brecha de liderazgo femenino?

El impulso a la excelencia académica femenina cobra especial relevancia frente a las cifras actuales sobre equidad en el mundo corporativo. Según el informe Closing the Gender Gap in Senior Leadership, publicado en 2026 por el Foro Económico Mundial, LinkedIn y Egon Zehnder, las mujeres ocupan apenas el 34,6 % de los cargos de alta gerencia en América Latina.

El panorama nacional presenta retos similares en los máximos niveles de toma de decisiones. Datos recogidos en un informe de la Universidad de San Buenaventura divulgado en 2026 revelan que, aunque en 2025 las mujeres ocuparon el 25,6 % de los puestos en las juntas directivas de los emisores de valores en Colombia, solo el 13,2 % de esas compañías contaba con una mujer en la presidencia ejecutiva.

Frente a esta realidad, fortalecer la autonomía, el dominio de idiomas y el pensamiento crítico desde la etapa escolar se consolida como una herramienta estratégica para romper los techos de cristal corporativo. El objetivo de estas iniciativas educativas no es únicamente abrir puertas en la economía global, sino dotar a las jóvenes colombianas de las capacidades necesarias para transformarla y liderarla.