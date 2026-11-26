Los paquetes desde $1.209.000 pueden reservarse con una cuota inicial de $60.450, y el saldo se paga en cuotas sin intereses, según las condiciones de financiación.

Viajar en temporada alta también se puede con ofertas

On Vacation tiene planes para Semana Santa y la semana de receso escolar desde $1.699.000 por persona, en destinos como Amazonas, Santa Marta, La Guajira y San Andrés. Entre los hoteles incluidos están Amazon, Mendihuaca, Wayira Beach, Portobelo y Caribbean.

Y si planea con anticipación, hay paquetes nacionales para el primer semestre de 2027 desde $1.209.000 por persona en acomodación múltiple, y para el segundo semestre desde $1.329.000. Incluyen tiquetes, alojamiento y alimentación, según el hotel elegido.

Despida el 2026 viajando

On Vacation tiene alojamiento para Navidad 2026 en hoteles seleccionados, con noches desde $159.000 por persona. Para fechas específicas de 2027 hay tarifas 2x1 desde $140.000 en Girardot Resort y desde $150.000 en hoteles seleccionados de San Andrés, Amazonas y La Guajira.

En el segmento internacional, los paquetes cubren Panamá, Punta Cana y Cancún. En Panamá, por ejemplo, hay planes de cuatro noches en hoteles de ciudad desde $1.769.000, además de opciones de playa y combinados.

¿Cómo funciona la reserva con el 5% y qué condiciones aplican?

Según el paquete, los viajeros pueden asegurar su reserva con el 5% del valor total y pagar el resto en cuotas sin intereses. En un paquete de $1.209.000, por ejemplo, la cuota inicial es de $60.450.

La campaña estará vigente del 18 al 30 de noviembre de 2026. Las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de reservar y varían según destino, hotel, fechas y acomodación. Los destinos, paquetes y condiciones pueden consultarse en www.onvacation.comg

Y tenga en cuenta que On Vacation ha remodelado cerca del 80% de las habitaciones de su portafolio, con mejoras en hoteles de San Andrés, Amazonas, Santa Marta y La Guajira, una evolución que acompaña la apuesta de la compañía por ofrecer espacios más confortables y nuevas razones para descubrir sus destinos.