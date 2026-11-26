Ocho ensambladoras de motocicletas y la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI relanzaron este 26 de noviembre 'El Destino es Volver', una campaña de seguridad vial que pone el foco en la velocidad.

Con el lema 'baja la velocidad', la nueva etapa llevará a redes sociales mensajes sobre el respeto entre quienes comparten la vía y las decisiones que pueden hacer más seguro un trayecto.

¿Qué propone la campaña «El Destino es Volver»?

La iniciativa, desarrollada bajo la plataforma Movemos Colombia, reúne a AKT Motos, Auteco Mobility, Auteco S.A.S., Fanalca-Honda, Grupo UMA-Bajaj, HMCL-Hero Motos Colombia, Incolmotos-Yamaha y Suzuki Motor de Colombia. Según la ANDI, estas empresas representan más del 95 % de las motocicletas nuevas registradas en el país.

La campaña se apoya en contenidos digitales y tiene dos metas: superar los 10 millones de visualizaciones y llegar al 35 % de los motociclistas del país. El gremio también informó que las empresas del sector destinan más de $1.000 millones al año a iniciativas de seguridad vial, entre ellas actividades de formación y entrenamiento.

"La seguridad vial es un compromiso de toda la industria y una responsabilidad que asumimos de manera conjunta", señaló Mónica Delgado, presidenta de Hero Motos Colombia y de la junta directiva de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

¿Por qué la campaña pone el foco en los motociclistas?

El comunicado del relanzamiento señala que en Colombia mueren, en promedio, 24 personas al día en siniestros viales y que más del 63 % de las víctimas fatales son motociclistas.

La Procuraduría, por su parte, informó que en 2024 murieron 5.194 motociclistas en el país, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En septiembre de 2026, el organismo abrió una actuación preventiva para revisar las medidas de protección para este grupo.

«La invitación no es solamente a los motociclistas: también es a los conductores de vehículos, ciclistas y peatones», explicó Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

¿Quiénes usan moto en Colombia, según el estudio de la ANDI?

Entre las personas estudiadas, el 53 % son mujeres, la edad promedio es de 37 años y el 60 % pertenece a los estratos 1 y 2. El estudio también muestra la relación de la moto con el sustento diario.

El 45 % la usa como herramienta de trabajo y el 22 % la necesita para desplazarse a su empleo. En cuatro de cada diez hogares analizados, la motocicleta aporta la mitad o más del ingreso familiar.

"La motocicleta es mucho más que un medio de transporte, es una herramienta de trabajo, una oportunidad de progreso y un vehículo que conecta a millones de colombianos con sus familias y sus proyectos de vida", afirmó García.

El director resumió el mensaje del relanzamiento en una frase: "Porque no importa qué tan importante sea el destino: lo más importante es volver".