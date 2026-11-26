Millonarios está en la pelea por meterse a la gran final de la Liga BetPlay 2026-II, luego de clasificar a cuadrangulares y hacer 4 puntos en las primeras dos fechas. Sin embargo, mientras el plantel y cuerpo técnico se preocupan por la parte deportiva, las directivas tienen varios asuntos por resolver.

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Uno de ellos tiene que ver con los jugadores que terminan contrato en diciembre de 2026. Más allá de las decisiones que se tomen sobre la continuidad, hay un trámite obligatorio y es que el club debe pasar una carta de no renovación con al menos un mes de anticipación, para evitar que el vínculo se renueve automáticamente con las mismas condiciones.

Además, están los casos de los jugadores que están en Millonarios a modo de préstamo, quienes tendrían que regresar a su club de origen si no hay un acuerdo para su continuidad, bien sea ejerciendo cláusulas de compra o negociando con el equipo dueño de sus derechos deportivos.

¿Cuáles jugadores terminan contrato con Millonarios?

En principio son siete jugadores, entre los que pertenecen al club y podrían quedar como agentes libres al finalizar la temporada, o los que están cedidos hasta fin de año.

Mackálister Silva: el volante bogotano renovó su contrato a mediados de 2026, alcanzando un acuerdo hasta diciembre de este año. Está por cumplir 40 años y por ahora se desconoce si quiere seguir jugando profesionalmente en 2027.

Santiago Giordana: el delantero argentino pasó los últimos meses recuperándose de una lesión que lo dejó todo 2026 por fuera de las canchas. Se espera que ya esté 100% recuperado en diciembre y se pueda dar por finalizado su contrato.

Rodrigo Contreras: la gran figura de Millonarios en este 2026. El equipo está buscando comprar sus derechos deportivos al Deportivo Antofagasta de Chile.

Julián Angulo: está cedido hasta el 31 de diciembre y tendría que regresar a Independiente Medellín, dueño de su ficha. No habría intención de renovarlo.

Carlos Darwin Quintero: el veterano jugador llegó en enero de este año tras su destacado papel en Deportivo Pereira. Firmó por un año y su rendimiento ha estado lejos de lo esperado. Recientemente cumplió 39 años.

Stiven Vega: el volante formado en las divisiones inferiores de Millonarios tiene poco más de un mes de contrato. Directivas y cuerpo técnico analizan su continuidad.

Leonai Souza: el futbolista brasileño llegó en el mes de agosto al 'Embajador', firmando un contrato de apenas cinco meses de duración. El club tiene una cláusula disponible para renovarlo por seis meses más.

Danovis Banguero: llegó al club en enero de 2024, firmando un vínculo por tres años. De momento, no hay decisiones tomadas sobre su futuro.

Sergio Mosquera: fue renovado hasta diciembre de 2026 y el club evalúa las opciones para tomar una decisión sobre su continuidad.

En el caso de Juan Carlos Pereira, su contrato también iba hasta diciembre de 2026, pero el volante sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo tendrá varios meses incapacitado, por lo que será renovado automáticamente.