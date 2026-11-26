Ryan Castro, uno de los artistas de música urbana más importantes del momento en Colombia, atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera y lo ha demostrado a través de la obtención de diferentes premios y nominaciones, así como millones de visualizaciones en sus canciones.

En las últimas horas, anunció el lanzamiento de una nueva canción, siguiendo la tradición decembrina que inició desde 2021 de estrenar una canción con sonidos referentes a la Navidad y Año Nuevo en Colombia y que las ha protagonizado con su alter ego 'Richy', en videos que han tenido la participación de personajes como el 'Tino' Asprilla, Esperanza Gómez, Rigoberto Urán y colaboraciones con Juanes.

Su nuevo lanzamiento será el próximo primero de diciembre y, a través de un video en sus redes sociales, mostró a los invitados que harán parte de la nueva canción.

'Modita antigua': lo nuevo de Ryan Castro con Lina Tejeiro, Gregorio Pernía y Rigoberto Urán como invitados

A través de una pieza audiovisual en la que promociona lo que será su próximo lanzamiento, Ryan Castro, Lina Tejeiro, Rigoberto Urán y Gregorio Pernía protagonizan 'Modita antigua' para recibir la temporada de fin de año al estilo de 'El Cantante del Ghetto'.

El nuevo video llega después de los rumores que meses atrás han surgido entre Ryan Castro y Lina Tejeiro a raíz de una entrevista que la actriz brindó en un reconocido podcast afirmando que el cantante antioqueño era su amor platónico y que se había puesto muy atractivo recientemente.

Aunque la conversación fue en un tono gracioso y no ha habido pruebas que los involucren en algún tipo de relación, su más reciente aparición en un video de Ryan Castro vuelve a despertar las sospechas de un posible romance entre ambos artistas.

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Ryan Castro continúa con la tradición navideña de 'Richy'

Con el lanzamiento del próximo primero de diciembre, Ryan Castro completará su octava canción con temática de Navidad y Año Nuevo, creando una tradición que los fanáticos seguirán esperando por muchos años más.