El Gobierno Nacional confirmó que trabaja en el regreso de los subsidios para facilitar la compra de vivienda nueva en Colombia. El programa se llamará 'Mi Casa Milagro' y reemplazará a 'Mi Casa Ya', según anunció este jueves 26 de noviembre el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, durante el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura.

Sin embargo, aunque el Ejecutivo proyecta reactivar el programa en 2027, todavía no ha definido cuánto dinero recibirán los beneficiarios ni cuántos hogares podrán acceder a los subsidios.

En declaraciones a Canal 1, el ministro explicó que el nuevo esquema pretende combinar los recursos del Gobierno Nacional con los aportes de entes territoriales y cajas de compensación familiar.

¿Cuándo comenzaría Mi Casa Milagro y cuándo se conocerán los requisitos?

De acuerdo con el ministro, el Gobierno espera presentar en marzo de 2027 los detalles de su financiación y las condiciones para acceder a los beneficios. El Ministerio de Vivienda trabaja con el Ministerio de Hacienda en la estructuración de un mecanismo que contempla el uso de vigencias futuras para respaldar los recursos destinados a los subsidios.

Por ahora, no existe una convocatoria abierta ni una fecha confirmada para iniciar las inscripciones. Tampoco se han establecido los montos que recibiría cada hogar, el número de beneficiarios o los procedimientos para solicitar el apoyo económico. Estos aspectos dependerán de la definición presupuestal y de las condiciones que establezca el Gobierno.

¿Quiénes podrían acceder a los subsidios de Mi Casa Milagro?

En los planteamientos iniciales del Ministerio de Vivienda se mencionó la posibilidad de priorizar hogares de estratos 1, 2 y 3, sin vivienda propia y con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. También se habló de alternativas de financiación con tasas cercanas al 2 % real.

No obstante, estos criterios todavía no constituyen requisitos definitivos para acceder a Mi Casa Milagro. El ministro no confirmó durante su anuncio del 26 de noviembre que las condiciones se mantendrán sin modificaciones, por lo que los interesados deberán esperar la presentación oficial del programa.