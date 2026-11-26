Carlos Mario Tapias, uno de los ciudadanos que permaneció retenido durante más de 17 horas en medio del secuestro registrado en un almacén Éxito de Cartagena, reveló detalles de los momentos de angustia que vivió junto a otras víctimas mientras permanecían bajo el control de los delincuentes. Además, denunció haber sido señalado erróneamente en redes sociales como supuesto integrante del grupo criminal tras su rescate.

En entrevista con Noticias RCN, Tapias contó que la emergencia lo sorprendió mientras realizaba una actividad cotidiana. Según relató, después de salir de un gimnasio ingresó al establecimiento para comprar su desayuno y se dirigió a la sección de panadería. Fue allí donde observó a dos hombres que llevaban como rehén a una persona.

Al intentar acercarse a una salida, volvió a encontrarse con los delincuentes. “Me apuntan y me dicen que me tire al suelo”, recordó sobre los primeros minutos de la toma.

El miedo a una explosión y la espera del rescate

Tapias explicó que inicialmente permaneció en el piso observando lo que ocurría, pero posteriormente fue obligado a sentarse frente a una salida de emergencia. Allí los secuestradores ubicaron un artefacto que, según supo después, era falso, aunque en ese momento creyó que se trataba de explosivos reales.

“Sentí pánico porque pensé que iba a explotar”, afirmó.

Pese al temor, aseguró que intentó mantener la calma durante todo el cautiverio. Según dijo, se aferró a una actitud positiva y a la fe para afrontar la incertidumbre de las horas que transcurrían dentro del almacén.

La expectativa de un posible rescate aumentó cuando comenzó a escuchar helicópteros sobrevolando la zona durante la noche. Poco después oyó explosiones y voces que identificó como parte del operativo de las autoridades.

“Ya presentía que iban a entrar”, relató. Al escuchar las detonaciones, decidió lanzarse al suelo y buscar protección mientras las fuerzas de seguridad avanzaban hacia la zona donde permanecían las víctimas.

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De acuerdo con su testimonio, los uniformados hicieron un llamado al presunto secuestrador para que se entregara y evitar una pérdida de vidas. Tras varios disparos, los rescatados recibieron instrucciones de permanecer en el piso con las manos sobre la cabeza mientras se aseguraba el lugar.

De víctima a señalado injustamente en redes sociales

Uno de los episodios más difíciles para Tapias ocurrió después del rescate. Como parte del procedimiento de seguridad, las autoridades esposaron a los sobrevivientes mientras verificaban sus identidades.

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El hombre explicó que fue uno de los primeros en salir del establecimiento junto a otro de los rescatados. Sin embargo, imágenes de ese momento comenzaron a circular en redes sociales acompañadas de información falsa.

“Algún irresponsable publicó ese video tachándonos de terroristas”, denunció.

Tapias rechazó los señalamientos y recordó que fue una de las víctimas del secuestro. “Pasé más de 17 horas encerrado para luego ser culpado injustamente de algo que no he cometido”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a verificar la información antes de compartir contenidos en internet.

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Sobre la estructura del grupo criminal, aseguró que uno de los hombres abatidos durante el operativo parecía ejercer el liderazgo de la acción, pues era quien coordinaba las comunicaciones con el exterior y definía los mensajes que debían transmitirse durante la crisis.

El caso continúa generando atención nacional e internacional, mientras avanzan las investigaciones sobre los responsables de la toma armada que mantuvo en vilo a Cartagena durante varias horas.