Así funciona la primera vitrina 3D sin gafas en Colombia

Durante años, las vitrinas de las tiendas de lujo han buscado sorprender a los clientes con iluminación, diseño y exhibiciones cada vez más sofisticadas. Sin embargo, una nueva apuesta en Bogotá lleva esa experiencia a otro nivel: ahora los productos pueden verse en tres dimensiones, flotando frente a los ojos de los visitantes, sin necesidad de gafas ni dispositivos especiales.

La responsable de esta innovación es MARIO HERNÁNDEZ, una de las marcas más reconocidas de marroquinería premium en Colombia, que acaba de inaugurar en el Centro Comercial y Financiero Avenida Chile un nuevo concepto de tienda donde la tecnología y la moda conviven en un mismo espacio.

La gran novedad del establecimiento es la incorporación de la tecnología Spatial Display de Samsung, una solución que permite visualizar objetos en tres dimensiones con un nivel de realismo que transforma la manera en que los consumidores interactúan con los productos.

La experiencia resulta particularmente llamativa para una industria como la moda, donde los detalles, las texturas, los acabados y los colores son fundamentales en la decisión de compra. Gracias a esta tecnología, los clientes pueden explorar bolsos, accesorios y colecciones completas desde diferentes perspectivas, observando características que antes solo podían apreciarse al tener el producto físicamente en las manos.

Cuando la moda se encuentra con el futuro

La nueva tienda representa una evolución en la estrategia de una marca que durante más de cinco décadas ha construido su identidad alrededor del diseño colombiano y los artículos de lujo. Ahora, el objetivo es convertir cada visita en una experiencia inmersiva.

La tecnología Spatial Display utiliza un avanzado sistema de visualización basado en paneles lenticulares que generan imágenes tridimensionales hiperrealistas. El resultado es una sensación visual que acerca la experiencia de compra física a las posibilidades de la realidad aumentada y el mundo digital.

Pero la innovación no termina allí. El espacio también incorpora una zona de personalización en tiempo real, donde los clientes pueden intervenir bolsos y accesorios con grabados, herrajes y detalles exclusivos al momento de la compra.

De esta manera, la experiencia deja de ser una simple transacción comercial para convertirse en un proceso creativo en el que cada comprador participa activamente en el diseño final de su producto.

La apertura también marca un momento importante para el retail colombiano, que cada vez apuesta más por integrar herramientas tecnológicas avanzadas para atraer consumidores que buscan experiencias diferenciadas. En este caso, la unión entre una marca tradicional de lujo y una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo plantea una pregunta interesante: ¿serán las vitrinas del futuro espacios donde la moda, la inteligencia digital y las experiencias inmersivas convivan de manera natural?

Por ahora, quienes visiten esta nueva tienda en Bogotá podrán tener un adelanto de esa respuesta observando cómo un bolso parece salir de la pantalla y cobrar vida frente a sus ojos.